El primer comunicado de la oficina del presidente electo Javier Milei

La reunión de transición esperada entre el presidente en funciones y el recientemente electo no se realizó y no tiene fecha programada.

Desde las primeras horas de este lunes se esperó por la reunión entre el presidente en funciones, Alberto Fernández, y el recientemente electo en el balotaje, Javier Milei. Minutos después de las 18.30, se confirmó que -por el momento- no hay reunión programada entre ellos.

Sobre la conformación del equipo de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, detallaron que “no habrá ningún anuncio de nombramiento hasta el día de la asunción”. En el texto niegan que haya habido una coordinación de reunión para ordenar la transición de gobierno. “Hasta el momento no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei”, remarcan.

Javier Milei estrenó una nueva cuenta de Twitter

Con la intención de difundir algunos mensajes oficiales, y probablemente buscando alejarse de las polémicas que supo protagonizar años atrás en X (Twitter), el nuevo presidente Javier Milei estrenó una cuenta en la red social de Elon Musk.

Bajo el arroba @OPEArg, el mandatario de La Libertad Avanza denominó su cuenta "Oficina del Presidente Electo de la República Argentina", imitando el estilo norteamericano para el manejo de las cuentas oficiales de gobierno.

Por ahora, la flamante cuenta tiene un único posteo, donde Milei emitió un comunicado para hablar respecto a información oficial de gabinetes.

Olivos será la residencia del presidente

El presidente electo, Javier Milei, aseguró hoy que se mudará a la Quinta de Olivos para trabajar desde allí "24x7", dejando en un segundo plano la oficina de la Casa Rosada. "Voy a mudarme a Olivos y voy a instalarme ahí así trabajo desde que me despierto hasta que me voy a dormir", aseguró Milei en sus primeras declaraciones tras ganar el balotaje.

Según detalló, "la idea es poner todo en condiciones en Olivos para estar 7x24 conectado con el trabajo".

En ese sentido, dijo que no tiene intenciones de darle uso -al menos por el momento- al despacho presidencial de la Casa de Gobierno. En declaraciones radiales, se refirió también a la posibilidad de que se mude a la quinta presidencial con su pareja, la humorista Fátima Flórez, y aclaró: "Nosotros todavía no convivimos, así que por ahora, no".