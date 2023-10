Así lo aseguró el ex ministro de Economía, asegurando que el candidato de UxP no aportó "ninguna solución" desde su llegada al cargo.

El ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay , analizó el panorama económico en la previa de las elecciones del próximo domingo, manifestando su preocupación por el camino que queda hasta el 10 de diciembre, independientemente de quién gane, y pronosticó que si el actual titular del Palacio de Hacienda y candidato presidencial, Sergio Massa , no entra al balotaje renunciará.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Prat Gay se refirió a la nueva resolución de la CNV para limitar las operaciones que permiten acceder al dólar Contado con Liquidación (CCL) y aseguró que “en lo practico es un feriado cambiario de acá al domingo” , ya que “la intención es que no se hable del dólar”.

En ese sentido, sostuvo que “estas restricciones no hacen más que profundizar el problema y se está frenando casi por completo la economía, que ya venía con las dificultades naturales pero esto le quita los parámetros”, ya que “no hay precios, no hay entregas, las empresas prefieren guardarse el producto antes que vender”.

Para el economista “esto ratifica que Massa no aportó ninguna solución” y aseguró que “el día a día de quedarse sin reservas es esto, lo que implica que tarde o temprano un país sin reservas no puede funcionar”.

Su vaticinio sobre Sergio Massa

Asimismo, señaló que “con todas estas restricciones es difícil pensar que el blue vaya a bajar” e insistió con la idea de que “Massa está decretando un feriado cambiario sin que se diga que es un feriado cambiario”. Al respecto aseguró que “no se puede mantener este virtual feriado cambiario hasta el balotaje”, pero consideró que “va a tener que ver con si Massa entra a la segunda vuelta”, frente a lo que estimó que “si pasa lo va a intentar sostener pero me parece que no va a poder y si no queda, imagino que renunciará y que Dios nos libre de Alberto, porque nos olvidamos de este señor, pero el desmanejo es absoluto”.

En cuanto al escenario que espera luego de los comicios indicó que “entre el 23 y el 10 de diciembre el panorama no es nada bueno, gane quien gane porque lo que queda de este Gobierno es realmente para preocuparse” y sostuvo que “es muy importante que desde la oposición se ofrezcan garantías y responsabilidad”.

En esa línea, manifestó que “lo de (Javier) Milei es irresponsable en tiempos normales pero es mucho más irresponsable en estos tiempos” mientras que destacó la decisión de Bullrich de incorporar a Larreta a un eventual Gobierno expresando que “Patricia hace bien dando más garantías del Gabinete, poniéndolo a Horacio de Jefe de Gabinete”.

Prat Gay remarcó que “son semanas muy complejas porque todo lo que vino pasando hasta ahora no es gratis, tarde o temprano te llega la factura y ahora está llegando la factura de la pésima gestión de Alberto desde el primer día, potenciada por el populismo descontrolado que intento Massa desde que asumió, pero sobretodo a partir de las PASO” y denunció que “lo que ha puesto en la calle son más de 3 billones de pesos, para su campaña”, señalando que “se llevó toda la plata del Estado sin tope y eso lo estamos sufriendo ahora todos los argentinos”.

En relación a esa descripción, el ex ministro de la administración de Mauricio Macri, aseguró que “estamos al borde del precipicio, Massa nos está empujando”. Con respecto a la posibilidad de entrar en una hiperinflación indicó que “no hay una definición técnica de hiperinflación, es un estado de ánimo y eso se traduce con la gente huyendo de su propio signo monetario, lo que ya está pasando”.

Continuando ese análisis, destacó que “frente a todas estas malas, por suerte nos ayuda el calendario electoral, si las elecciones fueran dentro de dos años tenes garantizada la hiper por el vacío de poder, pero por suerte tenemos un acto electoral en el medio y la sociedad tiene la oportunidad de mandar a la casa a los que produjeron el problema y de darle un empujón de confianza al próximo gobierno”.