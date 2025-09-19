El Senado de Estados Unidos confirmó al nuevo embajador en Argentina: quién es Peter Lamelas

De esta manera, ya podrá viajar e instalarse en la sede diplomática en Buenos Aires. Su relación con Donald Trump y el apoyo al gobierno de Javier Milei.

El Senado de Estados Unidos dio el visto bueno al embajador del país norteamericano en Argentina, designado meses atrás por Donald Trump. Se trata de Peter Lamelas, quien ya está habilitado para instalarse en Buenos Aires para comenzar a cumplir su rol.

Desde la cuenta oficial de la embajada, en redes sociales saludaron al flamante funcionario. “¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina", señalaron.

Quién es Peter Lamelas, el nuevo embajador de EE.UU. en Argentina

Peter Lamelas es un médico y empresario de origen cubano, amigo personal de Trump. Durante su discurso frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, prometió respaldar al gobierno de Javier Milei y recorrer las provincias para entablar relaciones con los gobiernos regionales.

Cuando era chico, huyó junto a su familia en un barco de la Cruz Roja desde Cuba hacia Florida, tras la revolución de Fidel Castro. Creció en Miami, estudió medicina y fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grandes del estado, que vendió varios años después.

Además, fue uno de los grandes donantes que tuvo el Partido Republicano, no solo para la campaña de Donald Trump, sino también para las de Marco Rubio para gobernador de Florida y Ron DeSantis.

El diplomático dejará su vida en West Palm Beach para instalarse en Buenos Aires y ser el máximo representante norteamericano en el país. Además, tendrá la función central de ser el eje entre Trump y Milei.

Meses atrás, Lamelas se refirió a los objetivos que tiene en la Argentina. Frente al Senado, defendió su nominación y aseguró que busca limitar la influencia de China en la Argentina.

El embajador apoyó a Javier Milei se refirió a la condena de Cristina Kirchner

Por otro lado, propuso trabajar para que Cristina Kirchner reciba “la justicia que merece” y se refirió a la necesidad de esclarecer el atentado a la AMIA.

En su exposición ante el Comité de relaciones exteriores del Senado de EE.UU., se dirigió a Ted Cruz, quien solicitó sanciones contra la expresidenta en los últimos años: “Quiero darle las gracias. Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras me preparaba para esto durante las últimas semanas, leí una carta que usted envió al secretario Blinken en 2022 en la que pedía sanciones, que se sancionara a ella y a su familia. Y quiero volver a darle las gracias por ello”.

Javier Milei Peter Lamelas

Respecto a su función en el cargo, señaló: “Debemos seguir apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.

Lamelas conoció a Javier Milei durante una cena en Mar -a- Lago, organizada por el presidente de los Estados Unidos. Desde ese momento, el mandatario argentino y el nuevo embajador americano están en permanente contacto.

El amigo personal de Trump tiene una posición crítica sobre las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en línea con la agenda geopolítica de la administración republicana.