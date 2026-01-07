El trámite que muchos desconocen y es obligatorio si vas a viajar a Chile en auto

Aquellos argentinos que viajen al país vecino deberán contar con este requisito imprescindible. Cuál es el costo y cómo se realiza.

Se trata de una exigencia para vehículos internacionales que circulan por las rutas chilenas.

Con la temporada de vacaciones de verano, y gracias a los precios que favorecen, muchos argentinos eligen pasar sus días libres en varios destinos de Chile . En medio de la planificación del viaje, hay que tener en cuenta algunos trámites claves y obligatorios que se deben cumplir para cruzar la frontera.

La ley chilena exige la contratación de un seguro de auto como el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados con Matrícula Extranjera o SOAPEX. A diferencia de la Tarjeta Azul, se trata de una imposición de la ley chilena Nº 18.290.

El SOAPEX es un r equisito indispensable que las autoridades fronterizas están facultadas a exigir. Es decir que mientras transites en rutas chilenas, este seguro se pedirá de forma obligatoria. El mismo protege exclusivamente ante accidentes personales (muerte o lesiones) causados por vehículos con matrícula extranjera que ingresan a Chile de forma provisoria.

¿Viajás a Chile? Cómo se puede tramitar el SOAPEX

Chile se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayor circulación automotriz, y además registra un tasa de accidentes de tránsito que reporta más de 40.000 lesionados anualmente. Este panorama es el que motivó a la presentación en la legislación chilena de la obligatoriedad del seguro para extranjeros que llegan en auto.

Las autoridades pueden solicitarlo tanto en la frontera como en controles dentro del país. Cabe destacar que el SOAPEX debe tramitarse exclusivamente en aseguradoras autorizadas en Chile, no en Argentina.

Aún así, como se debe tener el seguro de manera anticipada, autoridades chilenas recomiendan realizar el trámite de forma online debido a que sólo se puede realizar en el país vecino. Para obtenerlo, deberás tener los datos del vehículo, del conductor y fechas exactas en las cuales estarás en territorio chileno.

El valor de la póliza es variable, y está sujeto a la cantidad de días que el conductor y el vehículo permanecerán en el país vecino. A modo de ejemplo, por 15 días, aproximadamente, el valor es de 12 dólares y cubre 300 UF, que son alrededor de 12 millones de pesos.

El SOAPEX es un seguro de personas y no de bienes. Las coberturas están estipuladas en Unidades de Fomento (UF) e incluyen:

Incapacidad permanente total: 300 UF por persona.

Muerte: 300 UF.

Gastos médicos: hasta 300 UF (cubriendo atención médica, hospitalización, prótesis, gastos farmacéuticos y rehabilitación).

La póliza no cubre los posibles daños materiales que pueda sufrir el vehículo en caso de accidente, es decir, no cubre ninguna reparación.

Viajes a Chile: el detalle en los DNI que frustra el viaje de muchos neuquinos

Ante el inicio de la temporada de verano en Neuquén, creció el entusiasmo por salir de viaje. Sin embargo, muchos planes familiares que incluyen salidas al exterior se ven frustrados por un simple olvido administrativo: la actualización del DNI.

En una entrevista con LU5, la Directora Provincial de Registros Civiles, Mariana Núñez, enfatizó la necesidad de verificar la vigencia y el estado físico del Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de emprender el camino hacia otros destinos, especialmente si el trayecto incluye el cruce a países limítrofes.

La funcionaria relató situaciones críticas, como el caso de un padre que, a escasas horas de partir, notó que el permiso de viaje para su hijo ya no era válido, o incluso episodios de viajeros que no sabían que su DNI tiene fecha de vencimiento