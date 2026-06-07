El último adiós al Indio Solari en VIVO: miles de fanáticos despiden al músico

Carlos Alberto “El Indio” Solari , uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música argentina. Este domingo se lleva adelante su velatorio , donde miles de fanáticos se acercan al microestadio del polideportivo Gatica en Avellaneda.

Hacía una década padecía Parkinson, enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios, pero no de su público. Es por esto que desde el viernes se llevan adelante diversos homenajes al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y esta mañana comenzó su velatorio público.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, la llegada de miles de seguidores hizo que se abrieran las puertas una hora antes.

Por disposición de la familia del ícono del rock nacional, no se fijó un horario de finalización para que "nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

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Live Blog Post La fila para despedir al Indio supera las 50 cuadras Una multitud sigue llegando a las inmediaciones del polideportivo Gatica en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para despedir al fundados de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo el país. Diversos medios consultaron a los fanáticos que se acercaban allí y podían encontrarse personas de Ushuaia, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, incluso algunos de Uruguay y Chile, lo que muestra la magnitud de su figura. fila para despedir al Indio

Live Blog Post El homenaje de Lali Espósito al Indio Solari en su primer River La artista fusionó su éxito "No me importa" con "Ji Ji Ji", mientras las pantallas recordaban al exlíder de Los Redondos y el público desataba un multitudinario pogo. Mientras sonaba el himno indiscutido del repertorio ricotero, las pantallas gigantes proyectaban imágenes del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó Lali desde el escenario, generando una ovación que se extendió durante varios minutos. Lali homenajeó al Indio Solari

Live Blog Post Cómo será el ingreso a la capilla ardiente para despedir al Indio Solari Debido a la multitud que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, se organizó un operativo para que la gente pueda ingresar y salir sin alterar el orden. El acceso y salida peatonal al Polideportivo Gatica para despedir al Indio Solari se desarrollará de la siguiente manera: Ingreso: avenida Mitre y General Otero.

avenida Mitre y General Otero. Salida: avenida Mitre, sentido a provincia. Nadie sabe con certeza cuánta gente puede llegar hoy hasta allí. La familia prometió que el sepelio va a continuar "hasta que haga falta". acceso capilla ardiente Indio Solari Hay un anillo de seguridad alrededor del Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico, Avellaneda. Todos el perímetro está cortado. Hay desplegados efectivos de la policía motorizada y de infantería.

Live Blog Post "Es una despedida popular y masiva, que se desarrolla en calma y en paz" El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el operativo que se lleva a cabo en el velorio del músico: "Desde que ocurrió (la muerte), estamos trabajando con las fuerzas y los ministerios para posibilitar esto que observamos hoy, que se desarrolla en calma y en paz", dijo en diálogo con C5N. despedida Indio Solari "Es una despedida popular y masiva, una peregrinación para despedir el Indio", destacó. A su vez, informó que la cola para ingresar al Microestadio Gatica "llega a Plaza Alsina y Puente Pueyrredón, estamos hablando de 40 y pico de cuadras". "El dejó una huella inmesa e imborrable, es parte ya de nuestro lenguaje, vocabulario y sensibilidad. La palabra que más se escucha es gracias", expresó el gobernador.

Live Blog Post Las imágenes dentro del velatorio del Indio Solari Miles de personas se congregaron desde ayer para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, partido de Avellaneda. El Microestadio Gatica abrió sus puertas a las 10, una hora antes de lo originalmente previsto, para dar respuesta a la llegada multitudinaria de admiradores. Las primeras imágenes que se mostraron del lugar, se podía ver el féretro ubicado ante una gran imagen con su nombre, el número "1949", año de su nacimiento, y el símbolo de eternidad. Primeras imagenes de la despedida al Indio Solari

Live Blog Post El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado La banda del Indio Solari se presentó este sábado en Comodoro Rivadavia después de la decisión de no cancelar su concierto tras la muerte del cantante. Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba "Olé, olé, olé, Indio, Indio". Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita no pudieron contener la emoción. En la pantalla gigante de fondo aparecía una postal de la leyenda del rock nacional y creador de la banda. Vale mencionar que tras conocerse la noticia de la muerte del Indio, los artistas decidieron transmitir el concierto de manera gratuita por YouTube, en directo. Homenaje fundamentalistas