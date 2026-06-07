El último adiós al Indio Solari en VIVO: miles de fanáticos despiden al músico

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música argentina. Este domingo se lleva adelante su velatorio, donde miles de fanáticos se acercan al microestadio del polideportivo Gatica en Avellaneda.
La fila para despedir al Indio supera las 50 cuadras
Una multitud sigue llegando a las inmediaciones del polideportivo Gatica en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para despedir al fundados de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo el país. Diversos medios consultaron a los fanáticos que se acercaban allí y podían encontrarse personas de Ushuaia, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, incluso algunos de Uruguay y Chile, lo que muestra la magnitud de su figura.
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