El último adiós a Jorge Lanata: así es el velatorio

Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Cementerio Campanario Jardín de Paz, ubicado en Ruta 2 kilómetros 34,2, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

720 - 2024-12-31T095415.039.webp El último adiós a Jorge Lanata.

Horas después de la confirmación del fallecimiento de Lanata, su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales que refleja el profundo dolor por la pérdida de su pareja: "No puedo despedirte... No puedo soportar que sea verdad...".

Quiénes estuvieron presentes en el último adiós a Jorge Lanata

Diego Leuco, Eduardo Feinmann, María O`Donnnell y Ernesto Tenembaum fueron algunos de los primeros en acercarse para despedir a Lanata. También lo hicieron sus hijas Lola y Bárbara, su actual pareja Elba Marcovecchio y su ex esposa Andrea Rodríguez.

"¿Qué le dejó Jorge Lanata al periodismo? Yo creo que es un antes y un después. Una forma de investigar, de ir en contra de la corrupción", remarcó Feinmann en declaraciones formuladas a la prensa en la puerta de la Casa de la Cultura porteña.

"Lanata fue un gran periodista" ,dijo una mujer entre lágrimas en los alrededores del lugar donde comenzó a ser velado.

Un hombre que llegó al lugar indicó que el periodista fallecido "era irreverente, único", mientras sostenía un ejemplar de Página/12 de los primeros años del diario.

Jorge Lanata 2.jpg

El periodista murió este lunes tras seis meses de internaciones y diversas complicaciones de salud. El pasado viernes su estado se agravó y en las últimas horas su salud entró en un cuadro irreversible, que tuvo su desenlace esta tarde.

"Mi amigo fue feliz"

Chano Charpentier, cantante de Tan Biónica, se acercó al velatorio para brindarle sus respetos a la familia y despedirse del periodista. Ambos forjaron una gran amistad luego de que Lanata lo entrevistara para su ciclo radial.

El músico brindó declaraciones a la prensa previo a ingresar a la Casa de la Cultura porteña y habló sobre su íntima relación con el periodista.

“Siempre estuvo para mí. Estuvo conmigo, incluso cuando él no podía caminar, estuvo al lado mío, estaba en una silla de ruedas, y siempre iba al lado mío”, reconoció.

“Siempre me habló bien, quiso lo mejor para mí y cuando me tuvo que decir que me ponga las pilas lo hizo”, sostuvo.

Chano confesó que sintió que esta vez sería distinta a las otras internaciones que tuvo el periodista a lo largo de su vida: “La última vez que hablé con él fue antes de que lo internes, sabía que iba a ser muy complicado, no la vi bien... zafo de muchas”.