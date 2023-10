El video se titula "Argentina, decime qué se siente", haciendo juego con el famoso "Brasil, decime que se siente" que se popularizó en el Mundial 2014. Allí se observa la figura de Bolsonaro, que lentamente va mutando hasta transformarse en la cara de Javier Milei.



Allí el relato comienza al afirmar que "este hombre dice ser un patriota, pero odia a todos en su país". Luego asegura que "este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena".

"Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional", asegura, situación que en redes se tomó también en referencia a la constante difusión de noticias falsas que hacen de parte del equipo de La Libertad Avanza, difusión en la que el propio Milei estuvo implicado durante los últimos días en su cuenta de Twitter.

"Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor", vuelve a asegurar la voz del narrador, al tiempo que indica que "este hombre no es quien crees. En Brasil , este hombre fue elegido y fue una pesadilla".

Por último, la voz en off expresa que "Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques", para finalmente lanzar el slogan de "Argentina, decime que se siente".