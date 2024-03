El video de Patricia Bullrich que casi termina en tragedia

Para la prueba de video,la ministra se colocó un traje de protección el cual impidió cualquier tipo de herida que podrían haberle provocado los canes, aunque el perro la distinguió enseguida como persona para atacar.

Acto seguido, mientras era escoltada por tres oficiales de seguridad, Bullrich fue atacada por uno de los ovejeros alemanes entrenados. Si bien las imágenes pueden resultar impresionables, la ministrano sufrió ningún tipo de herida yla prueba fue exitosa.

Bullrich disfrazada contra canes.mp4

Claro, fue exitosa porque el policía nunca soltó al perro, que con la potencia que tenía no iba darle muchas chances de no salir herida a quien fuera ministra durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri.

Lo curioso fue que el traje de protección se soltó durante el ataque, y pudo haber terminado de la peor manera si el perro volvía a atacar y el policía no lograba sostenerlo con firmeza.

El segundo video "viral" de Patricia Bullrich en los últimos días

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista en el canal del diario La Nación, donde suelen ir todos los referentes del oficialismo, habló sobre su relación con el alcohol, una situación que suele ser foco de muchos memes en las redes sociales, donde la tildan de "borracha".

El periodista que la entrevistó le preguntó de manera directa: “¿Te molesta cuando te dicen borracha?", en una situación que generó una sensación cuanto menos particular.

Ante este escenario, Bullrich respondió: “Ya me da risa, la verdad es que todo el mundo me ve, todo el día. ¿Cómo me ve la gente a mí? Normal, todo el día normal”.

Luego, el periodista aclaró: “Igual tomar un vaso de vino no tiene nada de malo”. A lo que Patricia Bullrich contestó, sin dudar: “Por supuesto”.

Embed Trebucq le consultó a Patricia Bullrich si le molesta que le digan "borracha", "facha" y "de derecha".



pic.twitter.com/PQTAytaKL6 — FM La Patriada (@FMLaPatriada) March 15, 2024

Lo cierto es que, en reiteradas oportunidades, las redes sociales han sido un espacio en el que han tildado a Bullrich de "borracha", y esta consulta ya ha sido realizada por otros periodistas. Incluso, en 2023, ante una pregunta de Majul, Patricia explicó que "todo el tiempo me lo dicen. Es increíble, en un país como el nuestro, porque una vez me agarraron con 0,51 (de alcohol en sangre)".

"¿A cuántos agarraron? Y me quieren descalificar por eso", había indicado Bullrich, quien luego sumó que "por supuesto, llego a mi casa a la noche y me tomo una copa de vino. ¿Cuál es el problema con que me tome una copa de vino? Y si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo".

En aquella oportunidad, cerró asegurando que "utilizan cosas absolutamente menores, totalmente menores, porque toda mi vida he tenido una vida de austeridad, pudiendo haber elegido otra vida".