"¿Te molesta que te digan borracha?": la incómoda pregunta a Patricia Bullrich

Ante este escenario, Bullrich respondió: “Ya me da risa, la verdad es que todo el mundo me ve, todo el día. ¿Cómo me ve la gente a mí? Normal, todo el día normal”.

Luego, el periodista aclaró: “Igual tomar un vaso de vino no tiene nada de malo”. A lo que Patricia Bullrich contestó, sin dudar: “Por supuesto”.

Embed [AHORA] Trebucq la consultó a Bullrich si le molesta que le digan "borracha", "facha" o "de derecha": "Me da risa, es lógico que se quieran agarrar de cosas así".



@lanacionmas https://t.co/4n1oE8Hr1V pic.twitter.com/sX6b8rW1zo — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 15, 2024

Lo cierto es que, en reiteradas oportunidades, las redes sociales han sido un espacio en el que han tildado a Bullrich de "borracha", y esta consulta ya ha sido realizada por otros periodistas. Incluso, en 2023, ante una pregunta de Majul, Patricia explicó que "todo el tiempo me lo dicen. Es increíble, en un país como el nuestro, porque una vez me agarraron con 0,51 (de alcohol en sangre)".

"¿A cuántos agarraron? Y me quieren descalificar por eso", había indicado Bullrich, quien luego sumó que "por supuesto, llego a mi casa a la noche y me tomo una copa de vino. ¿Cuál es el problema con que me tome una copa de vino? Y si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo".

En aquella oportunidad, cerró asegurando que "utilizan cosas absolutamente menores, totalmente menores, porque toda mi vida he tenido una vida de austeridad, pudiendo haber elegido otra vida".

Un lunes complicado para Patricia Bullrich

Distintas organizaciones sociales y sindicales llevarán a cabo más de 500 cortes y manifestaciones distribuidos en todo el país en contra del grave contexto que atraviesan los sectores más vulnerables a raíz de la crisis económica de la Argentina.

Será una jornada con arduo trabajo para las fuerzas de seguridad que buscarán cumplir con el Protocolo Antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los manifestantes buscarán denunciar los recortes y ajustes del Gobierno en programas sociales tales como el Potencias Trabajo.

"Atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el Potenciar Trabajo, el salario que complementa el laburo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal", remarcaron.

Por otro lado, se quejaron por el corte a las obras de integración sociourbana que estaban destinadas a las familias en condiciones precarias.

La queja de estos sectores radica en que las medidas implementadas se realizan “sin ningún tipo de diálogo o respuesta” de las autoridades nacionales.

El Polo Obrero, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), La Poderosa, el Frente Barrial CTAT, FeNaT -CTAA, Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde MAR y Frente Popular Darío Santillán son algunas de las organizaciones que encabezarán el mega piquete.

Por otro lado, se suman a la iniciativa CTA CABA, ATE CABA, UTE, SUTNA y AGBD-UBA, entre otros.