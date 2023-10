País La Mañana Argentina Elecciones 2023: ¿Cómo sería una Argentina gobernada por los libertarios?

En un futuro no tan lejano, Javier Milei logró implementar sus controvertidas ideas de anarcocapitalismo y transformar la sociedad argentina. La propiedad privada triunfa sobre todo lo demás. Jerónimo Moretti Por [email protected]







Es el año 2026. Javier Milei gobierna Argentina hace ya dos años. Sus resistidas ideas al final se impusieron, ya sea por la batalla cultural o por fuerza física. En un bar de la ciudad de Buenos Aires ahora se prohíbe la entrada a las mujeres, gays o personas trans. Un cartel en la puerta lo dice con claridad: “Prohibido el ingreso a todos aquellos que biológicamente no sean hombres”. Ni el Estado ni las leyes se interponen. La propiedad privada triunfó por sobre cualquier otro derecho. Cada uno tiene derecho a hacer lo que se le plazca con sus bienes. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, como repite Milei, se circunscribe a una verdad irreductible: el dueño del bar tiene el proyecto a discriminar, pero las mujeres, trans o gays no tienen derecho a entrar allí. Cualquier otra intención de respeto queda subsumida al derecho de propiedad privada, también los Derechos Humanos. Hasta la misma libertad, bandera de la ideología libertaria, está por debajo de las voluntades de los dueños.

La ideología libertaria, o más bien anarco capitalista, es bien sencilla: nada de Estado porque el Estado corrompe las libertades individuales. El balance, o la justicia, está depositada en las leyes del libre mercado. El mercado regula, el mercado es Dios, un Dios que construyen los hombres en la abstracción de los bienes que comercian. La desigualdad, por otro lado, es innata a la condición humana. De allí que para Milei la justicia social sea aberrante. Los “izquierdistas” o “socialistas” pretenden licuar toda diferencia y convertirnos en personas iguales, en robots que construyen una utopía social que destroza los mismos cimientos de lo que pretende construir. Resulta al menos curiosa esta defensa de la propiedad privada o del capitalismo en un mundo donde gobierna la propiedad privada y el capitalismo. Sin embargo, dentro de la lógica libertaria tiene sentido. En la página web oficial de Milei se encuentra la famosa bandera de resistencia estadounidense que dice “Don’t tread on me”, algo así como “No me pisotees”. Allí, Milei dice que esa es su bandera. No la Argentina, ni siquiera la de Estados Unidos. Él no representa las tradiciones demócratas norteamericanas, tampoco las republicanas, sino las de un sector de la derecha libertaria que también se mueve dentro del Partido Demócrata.

La bandera "Don't tread on me" es un símbolo icónico de la historia de Estados Unidos. Tiene sus raíces en la Revolución Americana y con el tiempo se convirtió en un emblema del espíritu de independencia y resistencia ante la opresión. En 1754, Benjamin Franklin publicó una famosa caricatura en el periódico Pennsylvania Gazette que representaba una serpiente de cascabel. La imagen estaba acompañada por la frase "Join, or die" (“Únete o muere”) y hacía un llamado a la unidad entre las colonias para enfrentar la amenaza británica. Después de la Revolución Americana, la bandera cayó en desuso durante un tiempo, pero fue revivida en el siglo XX como un símbolo del movimiento libertario y de la resistencia al gobierno federal. Uno de los artilugios discursivos más efectivos de los libertarios es justamente utilizar esta posición anti status quo, o anti casta, en definitiva anti poder, para llevar la rebeldía hacia una ideología conservadora, que en verdad pretende mantener el mismo poder que ya contiene.