Elecciones en CABA: uno por uno, todos los candidatos para las legislativas

Manuel Adorni y la apuesta libertaria

marra.jpg Ramiro Marra, uno de los candidatos en CABA.

Desde las redes sociales de LLA, el mensaje fue contundente: “De la mano de Manuel Adorni vamos a llevar la motosierra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Con el respaldo de Javier y Karina Milei, el vocero presidencial fue presentado como el referente del espacio, sosteniendo la icónica motosierra dorada de los libertarios.

El nombre de Adorni sonaba hace semanas como opción para encabezar la lista. Aunque evitó confirmaciones, en una reciente entrevista con TN expresó: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”. Finalmente, el anuncio llegó antes de lo previsto, modificando la fecha inicial del sábado.

Junto a Adorni, figuran una funcionaria del Banco Nación y el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. La estrategia de LLA consistió en demorar el anuncio para generar expectativas y fortalecer su posicionamiento en la contienda electoral.

El PRO, la UCeDe y el regreso de Larreta

En la vereda opuesta, el PRO también demoró su confirmación, fijando la presentación para el viernes por la tarde. Según adelantó la jefa de campaña, María Eugenia Vidal, la lista será encabezada por la diputada Silvia Lospennato. Su figura cobró relevancia en los últimos años tras impulsar el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, lo que le permitió estrechar vínculos con sectores libertarios en la búsqueda de consensos legislativos.

Otro de los actores que entrará en escena es Ramiro Marra, quien, tras su distanciamiento de LLA, se sumó a la lista de la UCeDe bajo la denominación de “Libertad y Orden”. Marra justificó su decisión señalando que el histórico partido fue un símbolo del liberalismo argentino y protagonista de reformas económicas en el pasado. El legislador destacó que el país necesita retomar ese rumbo y manifestó su entusiasmo por el apoyo recibido del presidente del espacio, Andrés Passamonti.

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta reapareció en la escena política con una propuesta propia. En su anuncio, expresó: “Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires”. Su candidatura marca un regreso tras su último mandato como jefe de Gobierno porteño y lo posiciona como una alternativa dentro del espectro opositor.

Peronismo, izquierda y nuevos espacios

El peronismo también definió su estrategia electoral. Leandro Santoro será su principal candidato, encabezando la lista “Es Ahora Buenos Aires”. En la última elección porteña, Santoro llegó al balotaje contra Jorge Macri, lo que consolidó su figura dentro del espacio. En esta ocasión, liderará una lista de unidad que aglutina a diferentes sectores del peronismo porteño.

Sin embargo, no será la única opción dentro del espacio. Juan Abal Medina inscribió su propia lista, denominada “Seamos Libres”, argumentando que la falta de tiempo impidió una interna competitiva. A su vez, para las elecciones el abogado Alejandro Kim liderará la nómina de Principios y Valores, el partido fundado por Guillermo Moreno. La candidatura de Kim generó tensiones dentro del peronismo, dado que Moreno aseguró que no respaldará a Santoro debido a su pasado en el radicalismo.

En cuanto a los espacios alternativos, Lucille Levy fue elegida para encabezar la lista de Evolución, el partido de Martín Lousteau. A su vez, Vanina Biasi representará al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, un espacio que históricamente obtiene entre 5 y 6 por ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitiría asegurar bancas legislativas.

Por otro lado, Paula Oliveto será la candidata de la Coalición Cívica, Mauricio D’Alessandro liderará “Integrar” y Yamil Santoro competirá con Unión Porteña Libertaria, aunque sin ocupar el primer puesto en la lista. Además, la ingeniera María Eva Koutsovitis encabezará la propuesta de Confluencia, un nuevo espacio que se suma a la contienda electoral porteña.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una disputa intensa, con múltiples propuestas que buscarán captar el respaldo del electorado. Con la campaña en marcha, los candidatos desplegarán sus estrategias para imponerse en una elección que promete definiciones clave para el futuro político del distrito.