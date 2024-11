Emoción: Gendarmería tocó Bohemian Rhapsody en Constitución

Un homenaje musical inesperado de la Gendarmería

La presencia de la banda sinfónica en una estación de tren generó un ambiente diferente al habitual bullicio de los viajeros. Con el telón de fondo de la estación de Constitución, los artistas, dirigidos por el Segundo Comandante y Licenciado Fabián Antonio Di Mattia, comenzaron a interpretar las emblemáticas canciones de Queen como "Bohemian Rhapsody" y "We Are the Champions".