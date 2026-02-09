Emocionante video: un músico argentino interpretó el Himno Nacional en las Islas Malvinas

El músico bahiense Alejandro Pereyra interpretó una versión instrumental del Himno Nacional Argentino durante su paso por las Islas Malvinas.

El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió un video grabado en las Islas Malvinas donde interpreta una versión instrumental del Himno Nacional Argentino. La escena, registrada al aire libre y sin artificios, muestra solo al músico, su instrumento y el paisaje isleño. Esa combinación alcanzó para convertir el registro en una pieza cargada de simbolismo, memoria y sensibilidad colectiva.

La publicación se difundió con rapidez y recibió miles de mensajes desde distintos puntos del país y del exterior. Muchos destacaron el tono respetuoso de la interpretación y la elección de un lenguaje musical despojado, sin palabras ni gestos grandilocuentes. En un territorio atravesado por una historia compleja, el sonido del bandoneón funcionó como un símbolo silencioso , capaz de expresar identidad sin confrontación directa.

Pereyra se encuentra recorriendo el Atlántico Sur junto a su pareja y compañera artística, Fiorella Guidi . Ambos desarrollan una travesía musical que días atrás los llevó a la Antártida y que continúa por las Malvinas. El viaje combina trabajo profesional, exploración personal y registro artístico, con presentaciones vinculadas a la música argentina y sudamericana.

Conmovedor - un músico argentino tocó el himno con su acordeón en las Islas Malvinas

La decisión de interpretar el Himno en ese lugar no surgió de manera improvisada. El músico explicó que fue una acción pensada, consciente del peso simbólico que implica cualquier gesto argentino en las islas. Tocarlo allí, incluso sin público directo, supuso una experiencia atravesada por tensión, respeto y emoción. El contexto, la presencia ocasional de turistas y la carga histórica del territorio conformaron un marco imposible de ignorar.

Más allá del acto musical, la experiencia de caminar por las islas dejó una huella profunda. Pereyra describió la sensación de estar en un espacio visualmente impactante y, al mismo tiempo, emocionalmente contradictorio. La belleza del paisaje convive con una percepción de distancia cultural que, para muchos visitantes argentinos, resulta difícil de procesar.

El peso de la ausencia y la necesidad de expresar identidad

Uno de los aspectos que más marcó al músico fue la ausencia total de símbolos argentinos en el territorio. Esa falta, según relató, genera una sensación de vacío que no pasa desapercibida. Si bien el intercambio cotidiano con los habitantes y visitantes transcurre con normalidad, el paisaje carece de referencias visibles que conecten con la historia y la identidad argentina.

En ese contexto, el gesto de tocar el Himno aparece como una forma íntima de llevar la argentinidad a un lugar donde no está presente de manera explícita. No como acto de provocación, sino como expresión personal y artística. Para muchos usuarios que comentaron el video, la interpretación funcionó como un homenaje respetuoso y una manera de unir música, memoria y sentimiento nacional sin recurrir a discursos explícitos.

La repercusión del registro confirmó ese impacto. Los mensajes destacaron la emoción que genera escuchar el Himno en un formato instrumental y en un escenario tan cargado de significado. La música, en este caso, operó como un lenguaje transversal, capaz de transmitir pertenencia sin necesidad de palabras.

Trayectoria, bandoneón y proyección internacional

Alejandro Pereyra cuenta con más de una década de recorrido en el tango y la música argentina. Se desempeña como bandoneonista, arreglador y compositor, con varios discos grabados y presentaciones en distintos países. En 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival, en Estados Unidos, un reconocimiento que reforzó su proyección internacional.

bandoneon malvinas2 El músico compartió el video en redes sociales, donde la grabación se viralizó y recibió mensajes de apoyo desde distintos países.

Su relación con el instrumento es profundamente personal. Pereyra suele describir al bandoneón como un organismo vivo, un instrumento que respira y dialoga con quien lo toca. Aunque históricamente asociado al tango, su trabajo demuestra una mirada amplia y flexible, con incursiones en otros géneros y formatos musicales desde sus primeros años.

Actualmente integra junto a Fiorella Guidi un dúo que trabaja en cruceros internacionales, donde representan musicalmente a América del Sur. En ese marco, interpretan repertorio argentino y aprovechan cada viaje para difundir su producción propia, incluido su disco Era Hora.

La interpretación del Himno en Malvinas se inscribe en ese recorrido artístico donde territorio, identidad y emoción se cruzan. Un gesto mínimo, sostenido por la música, que volvió a activar la memoria colectiva y recordó que hay símbolos que no dependen de banderas visibles, sino de quienes los llevan consigo.