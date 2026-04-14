Empieza el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: nuevos jueces y más de 100 testigos

Tras la nulidad del juicio por el escándalo del documental de la jueza Makintach, vuelven los acusados al banquillo y se analizarán nuevamente todas las pruebas.

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona , todavía se desconoce cuál fue la responsabilidad del equipo médico que estuvo con el hasta el último día en un country de Tigre. Es así que un nuevo juicio se pone en marcha, tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach del Tribunal n°7 de San Isidro, y una causa que acumuló cientos de fojas, pericias y discusiones técnicas.

Este martes todo vuelve a empezar y a partir de las 10 de la mañana en San Isidro, con un nuevo tribunal, se buscará determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que asistía al ex futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre.

El debate estará a cargo de los jueces Alberto Gaig , Alberto Ortolani y Pablo Rolón . Son siete profesionales de la salud los que están en el banquillo de acusados por homicidio con dolo eventual, que prevé una pena de 8 y 25 años de prisión.

Los magistrados hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa.

juicio maradona.png

Quiénes son los acusados y cómo se llevará a cabo este juicio

La instancia oral volverá a convocar a testigos clave. Entre ellos estarán Dalma, Gianinna y Jana Maradona, hijas del "10"; Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando; familiares directos, profesionales que intervinieron en la autopsia y personas del entorno que acompañaron al mejor futbolista de la historia en sus últimos días.

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

La octava imputada, la enfermera Gisella Dahiana Madrid, enfrentará a futuro un juicio por jurados, como pidió en su momento su defensa, a cargo de los abogados Rodolfo Baqué y Martín de Vargas.

Desde Fiscalía sostienen que Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario. En cambio, las defensas apuntan a que su cuadro clínico era complejo y que no hubo delito.

acusados juicio maradona

Las audiencias se desarrollarán dos veces por semana, los martes y jueves, entre las 10 y las 17, en los tribunales de San Isidro. Para la jornada inicial se prevé una fuerte presencia de allegados y manifestantes que reclamarán justicia por el ídolo, en un clima que promete alta exposición pública.

La jornada de hoy será la única que será transmitida en vivo por la Suprema Corte Bonaerense ya que no pasará ninguno de los 127 testigos propuestos.

La ronda de testigos recién comenzará el jueves, ya que este martes se darán las cuestiones preliminares y los lineamientos del juicio. "Todavía no se definió un cronograma y no sabemos cuándo declaramos", reveló Verónica Ojeda en diálogo con TN.

"Estamos confiados en el resultado del debate que se inicia hoy, ya que durante la instrucción suplementaria y después de los tres nuevos peritajes médicos oficiales que se hicieron con médicos forenses de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha quedado absolutamente descartada la posibilidad de atribuirles responsabilidad penal dolosa a los imputados, como han pretendido las partes acusadoras. Solo quedará debatir entonces si hubo o no una posible mala praxis médica por parte de alguno de los acusados", dijo el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, en diálogo con La Nación.