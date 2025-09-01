En lo que va del año se fueron tantos dólares como el crédito del FMI

En julio se registró la mayor salida de fondos con u$s5.400 millones. De hecho, se llevaron u$s3.000 millones en billetes.

En julio, los a rgentinos compraron y retiraron del sistema financiero casi u$s5.400 millones, una cifra que fue la más alta del año luego de que el Gobierno le permitiera al público acceder al mercado de cambios sin restricciones. Así lo indican los datos del Balance Cambiario del Banco Central .

En ese sentido, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que de esa cantidad u$s3.000 millones fueron billetes que “retornaron al colchón” probablemente hasta después de las elecciones.

El mercado parece que le hizo caso al ministro de Economía, Luis Caputo , quien a modo de desafío hace unos meses decía que si la gente consideraba que estaba barato el billete verde que comprara.

fuga

“Esta salida de dólares es la segunda más elevada desde la existencia del MULC en 2002, tan solo por detrás de los U$S5.946 millones demandados en agosto 2019, aunque debe considerarse que la comparación se realiza entre períodos con y sin restricciones cambiarias. Solamente en cuatro meses, tras la unificación cambiaria, se acumula una salida de U$S14.719 millones.”, señala el CEPA.

El reporte indica que la Formación de Activos Externos sumó u$s 2.010 millones en abril; u$s3.226 millones en mayo, u$s4.051 millones en junio, y u$s5.432 millones en julio, totalizando u$s 14.730 millones.

Los desembolsos del FMI

“En relación a los desembolsos realizados por el FMI, que ascienden al momento a u$s12.000 millones, la FAE representa, a julio, el 118,8% del total (en agosto el organismo realizó un nuevo desembolso de u$s2.000 millones)”, señala el informe.

El CEPA aclara que esa comparación es a los efectos de graficar la dimensión de la salida de dólares, pero no implica que el Banco Central haya estado financiando la fuga.

fmi.png

“La comparación realizada tiene como objetivo evidenciar la elevada demanda de divisas en los meses posteriores a la unificación cambiaria”, señala el reporte.