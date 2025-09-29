En septiembre la inflación nacional habría subido un 2,4%, según consultoras

El resultado de septiembre fija las condiciones del mercado de cara a las elecciones legislativas de octubre.

La inflación de septiembre será del orden del 2,4%

A pesar de la fuerte volatilidad que sufrió el dólar en la segunda mitad de septiembre, la inflación del mes se proyecta a un 2,4% de acuerdo con estimaciones de consultores privados.

Eso se debería a que la suba del precio del dólar, que pasó de $1.380 a unos $1.470, tocando en techo de la banda de flotación establecida por el Banco Central, saltó muy poco a los precios, lo que se denomina “pass through”.

Una de las consultoras más importantes del mercado, Eco Go, q ue dirige la economista Marina Dal Poggeto, indica que en su relevamiento de tercera semana de septiembre de precios minoristas la variación contra la segunda semana fue de una suba de 0,4% . De allí establece una proyección para el mes del 2,4%.

ecogo-alimentos

“El traslado a precios se mantiene moderado con subas en cigarrillos y telefonía, aunque con poco efecto sobre alimentos (0,4%)”, señala la consultora.

Por su lado, la consultora Analytica señala que durante la cuarta semana de septiembre midió una variación semanal de 1,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires, lo que proyecta el promedio de cuatro semanas al 2%.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,1% durante septiembre”, destacó Analytica. De producirse este resultado, se dejaría atrás cuatro meses consecutivos de inflación por debajo del 2%.

supermercados gondolas generica -valida 1200-

Con la mirada en las elecciones

El resultado de la inflación de septiembre determina ya el escenario de precios que habrá durante las elecciones legislativas de octubre. Va a estar lejos del 1% que soñaron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

No obstante, C-P Consultores plantea que “el gobierno llega a las elecciones con la inflación en los niveles más bajos desde 2017”.

“La búsqueda de desinflación no es inusual en meses preelectorales, aunque esta vez resalta la fragilidad del mercado de cambios y el costo de priorizar la estabilidad de precios sobre lo real”

“Los salarios y las transferencias sociales llegan muy deteriorados a la elección de medio término. El uso del ancla salarial implicó una caída del 4% del salario real del sector privado en 2025, mientras que el ajuste fiscal de 2024 consolidó bajos niveles en los salarios públicos”, señala.

salarios billetera generica -valida 1200- El salario mínimo, vital y móvil, a punto de una revisión.

No obstante, C-P Consultores señala que “los efectos negativos del apretón monetario del gobierno comienzan a ser visibles”. “El crédito de las familias y empresas muestran signos de agotamiento. La mora alcanza máximos registros históricos, incluso antes de la suba de tasas”, explicó la consultora.

El efecto del retiro de retenciones a la carne

Por su lado, Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Equilibra advirtió que la quita de retenciones a la carne bovina y de pollo, que se mantiene hasta 31 de octubre, generó en el mercado mayorista una suba del 5,5% del kilo vivo en la última semana, lo que proyecta una suba del precio de la carne para las próximas semanas.