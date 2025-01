Encontraron el cuerpo de Franco Toro, el joven argentino desaparecido en Punta del Este

La Prefectura de Punta del Este recibió el aviso de emergencia a las 7:15 y desplegó un operativo con un bote semirrígido y unidades terrestres . Los efectivos lograron rescatar a la mujer y a uno de los hombres, mientras que el tercer involucrado logró salir por sus propios medios. Sin embargo, Franco Toro no pudo ser localizado hasta este domingo.

Joven desaparecido en Punta del Este (1).jpg

Toro, quien trabajaba en un comercio gastronómico local durante la zafra de verano, fue intensamente buscado durante cinco días en una operación que abarcó tierra y mar, con equipos especializados y la colaboración de autoridades locales.

Los otros rescatados fueron trasladados al Hospital de Maldonado, donde permanecieron bajo observación y se encuentran en buen estado de salud.

Hallan muerto a joven desaparecido en el Río de la Plata

El cuerpo sin vida de Martín Núñez, el joven de 23 años que había desaparecido el viernes en las aguas del Río de la Plata durante un paseo en velero, fue hallado este domingo por la tarde. La confirmación llegó por parte de fuentes de la Prefectura Naval Argentina.

Joven desaparecido velero Río de la Plata.jpg

El trágico desenlace se produjo después de días de intensas labores de búsqueda en las que intervino la Estación de Buceo de Tigre. Martín Núñez, oriundo de Chubut, se encontraba navegando en el río a bordo de un velero junto a su novia y un amigo, cuando decidió tirarse al agua para nadar.

Sin embargo, la corriente y las condiciones del agua dificultaron su regreso a la embarcación, y el joven desapareció rápidamente de la vista de sus acompañantes.

El infortunio comenzó el viernes 3 de enero, cuando Martín y su novia, Jessica, junto a su amigo Gastón, quien contaba con licencia para navegar, se embarcaron para disfrutar de un paseo por el Río de la Plata. Según relató Cristian, el padre del joven, Martín optó por nadar en el río para refrescarse debido a las altas temperaturas del día. Se arrojó al agua con un salvavidas circular, pero las circunstancias no favorecieron su intento de baño.

Joven desaparecido velero Río de la Plata (2).jpg

"Decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente, y cuando se tiró, el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento. Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar, pero no para ese tipo de natación", explicó Cristian en relación a los peligros del lugar, donde se registran remolinos en las aguas.

A partir de allí, los intentos de rescate fueron en vano. El amigo de Martín, Gastón, trató de ayudarlo y logró aferrarse al salvavidas, pero el joven ya se encontraba a una distancia considerable debido a la corriente, y tras perderlo de vista, comenzaron a alertar a las autoridades.