Entró a controlar su cuenta bancaria y encontró 3 millones de dólares depositados por error

El hombre no podía creer la abultada cifra en dólares que apareció repentinamente. El angustiante momento que vivió.

"Yo no quería tener ningún tipo de inconveniente con ARCA", dijo el hombre que tuvo esta millonaria cifra en su cuenta.

Un hombre se sorprendió con una impactante cifra que apareció repentinamente en su cuenta bancaria . Todo sucedió el lunes por la noche cuando ingresó a su cuenta para realizar un control y constató que tenía millones de dólares en su poder.

Eduardo es oficial retirado de las Fuerzas Armadas, ingresó en horas de la noche a su cuenta en bonos para llevar un control y se encontró con una sorpresa que terminó en una gran odisea. H abía pasado de tener casi 2 mil dólares a 3 millones de dólares.

Según confirmó en diálogo con TN, se comunicó rápidamente con su banco para poder arreglar esta situación. "De casi 2 mil dólares me aparecieron US$3.144.631 en bonos del estado argentino, así que lo primero que hice fue contactarme con el banco hoy a primera hora para informar la situación", explicó.

Captura de pantalla TN

Qué resolvió su banco tras conocer la errónea transferencia de dólares

Al comunicarse con su entidad bancaria, envió un comprobante de la transacción y rápidamente abrieron un informe para resolver el problema. "Les dije que no quería inconvenientes. Ahora entré y aparentemente, está solucionado", aclaró esta mañana en diálogo con el medio.

"Uno se pone a pensar en un montón de situaciones, se despierta de noche y no sabes cómo realmente apareció todo esto", comentó respecto a cómo se sintió entre el momento en que recibió esta transferencia errónea y la solución que recibió por parte de su banco.

dolares Fuentes del sector precisaron que la divisa viene de perder $35 este miércoles.

De igual manera, remarcó: “Sabía que no era mío, pero estaba ahí, en algún momento estuvo en mi cuenta. Yo no quería tener ningún tipo de inconveniente con ARCA”.

Al finalizar este dramático momento que atravesó, Eduardo destacó que desde el banco le resolvieron rápidamente el inconveniente, aunque no dio detalles sobre la manera en la que logró realizar la devolución. “No quiero tener problemas impositivos”, concluyó.

Tenía que recibir $73 mil y le transfirieron $7 millones por error: no quiso devolverlos

Una mujer de fue acusada por el delito de retención indebida al recibir por error una transferencia de más de 7 millones de pesos en concepto de cuota alimentaria. Aunque inicialmente se negó, la imputada manifestó su intención de retornar el dinero, aunque aclaró que no lo tiene en su totalidad, pues hizo un retiro en un banco.

La mujer, oriunda de Cipolletti, fue acusada por el delito de retención indebida, en calidad de autora de acuerdo a lo normado en los artículos 172 en función de lo dispuesto en el artículo 173 inciso 2° y 45 del Código Penal.

Según relató la fiscal del caso el hecho ocurrió el 23 de abril del 2025 cuando la representante legal de una empresa de servicios de ingeniería debía transferir a la cuenta del Banco Patagonia de la imputada la suma de $73.567 en concepto de cuota alimentaria que se descuenta por recibo al empleado.

“Por un error involuntario transfirió la suma de 7.356.734 pesos. Al advertir el error de manera inmediata se intentó revertir la situación sin resultados positivos”, relató la fiscal.