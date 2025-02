"Equivocado, Santiago Caputo corta la entrevista": la crítica de Manuel Adorni al asesor de Javier Milei

El vocero presidencial Manuel Adorni habló sobre la interrupción de Santiago Caputo , asesor del Presidente, durante la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale, situación que se viralizó tras la filtración de un video de TN. En este sentido, no dudó en cruzar a "Caputito".

En este sentido, aclaró que Caputo "no suele estar, entonces tal vez no sabe que no hay que cortarlas". Sumó que "para el Presidente fue innecesario".