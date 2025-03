Escalofriante: una delincuente apuñaló en la cabeza a una joven para robarle

Ni bien la joven sintió que la estaban atacando, cayó al suelo e intentó protegerse de las agresiones, a tal punto que unos segundos después la delincuentese tropezó y también cayó al piso.

La agresora se levantó rápido, pero la víctima volvió a hacerla caer y forcejeó para poder recuperar una campera que llevaba puesta.Sin embargo, cuando vio que un hombre se acercaba al lugar, decidió salir corriendo hacia su casa.

Embed

Ese hombre, vestido con un pantalón corto, una remera negra y una gorra, acompañó a la agresora durante todo el ataque. La imagen lo muestra a un costado de la escena, casi como si estuviera supervisando el robo, pero sin intervenir.

El aterrador grito de la joven

Vecinos que escucharon los gritos salieron a auxiliar a la joven y alertaron a los servicios de emergencia sobre la situación. Unos minutos después, fue trasladada por una ambulancia al hospital Diego Thompson de San Martín.

De acuerdo al parte médico, la víctima fue apuñalada en la zona del cuero cabelludo. Las puñaladas le provocaron graves heridas en la cabeza, que requirieron cinco puntos de sutura, y también sufrió cortes en una mano y un traumatismo en el maxilar izquierdo. En las últimas horas fue dada de alta.

En diálogo con el medio local SM Noticias, la madre de la joven relató que escuchaba los gritos de su hija, pero que no lograba salir a ayudarla por un particular motivo: “Me desesperaba porque no encontraba las llaves para salir”.

La mujer precisó que “la punta del cuchillo se rompió” durante la agresión, lo que habría impedido una herida de mayor gravedad en la cabeza de su hija.

La denuncia fue radicada en la comisaría 1ra de San Martín, y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial de San Martín. Hasta el momento no se informó sobre la detención de los implicados.

Vecinos de la zona indicaron que la misma pareja podría haber cometido otros robos en las cercanías de esa zona, especialmente en la zona del Colegio Agustiniano, ubicado a unas 30 cuadras del lugar del ataque. La policía se encuentra investigando estos datos para determinar si existe vinculación con hechos similares.