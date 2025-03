Inseguridad que no cesa en el oeste: así un ladrón intentó meterse en una casa

Ocurrió en el sector Ruca Che de San Lorenzo Sur. La víctima denuncia que no hay presencia policial.

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad colocadas en la parte exterior de la vivienda. "Trepó la reja, no alcanzó a bajar, porque yo sentí los ruidos y prendí la luz, no tenía las llaves a mano", dijo el vecino. Luego de que el hombre bajó a la vereda y escapó corriendo, intentó encontrarlo: "cuando salgo a dar vueltas, vuelvo y mi vecino me dice 'se quiso meter acá, le grité y salió'".