Espeluznante: encontraron a un adolescente de 13 años muerto en el freezer de su casa

Según reportaron fuentes oficiales a medios locales, la madre del adolescente de 13 años notó que no estaba en la cama y fue su abuela quien luego se encontró con la horrorosa escena .

La tragedia, sin embargo, no quedó ahí: tras el hallazgo, la bisabuela falleció de un infarto, producto del horror que generó la situación.

El doloroso relato de la madre del adolescente

Belén, la mamá del adolescente contó que todo sucedió cuando ella se levantó porque tuvo una “corazonada”, según dijo a El Doce, además de bañarse por el “sofocante calor y los mosquitos”.

“Mi madre abrió el freezer, se encontró con mi hijo dentro y con espuma en la boca”, dijo entre lágrimas.

La mujer contó que, cuando iban camino al centro de salud, dentro de la ambulancia, mantuvo una última charla con su hijo. “Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”, contó Belén sobre el último ruego que le habría hecho el menor.

MAma del adoldescente muerto en el freezer.jpg “Mi madre abrió el freezer, se encontró con mi hijo dentro y con espuma en la boca”, relató la mamá del adolescente. Foto: El Doce.

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, expresó la madre de la víctima sobre la tragedia de su hijo.

Su madre contó que el chico le había pedido irse a dormir con su abuela esa noche, pero que en ningún momento escucharon un ruido extraño. De esta manera, fue que planteó su hipótesis: “Para mí, bañado, se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.

En el medio de las hipótesis que barajan sobre la muerte, la mujer reveló que su hijo no tenía adicción a las drogas, que se trataba de un chico “muy sano” y que le gustaba mucho jugar al fútbol con sus amigos.

Lo cierto es que en el hospital Infantil de Córdoba confirmaron que el nene de 13 años murió de un paro cardiorrespiratorio, y ahora la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Otra fatalidad con un adolescente

Hace menos de una semana, a causa del fuerte temporal que se vive en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, un nene de 12 años se electrocutó mientras abría la heladera de su casa.

El hecho ocurrió en una vivienda de la Calle 223 Bis, entre 420 y 422 del Barrio El Peligro de La Plata. Según informaron fuentes policiales, el chico estaba descalzo cuando abrió la heladera. Además, señalaron que el piso de la casa estaba mojado producto de una gotera generada por el temporal.

Su padre, al ver la situación, corrió para separarlo del electrodoméstico y notó que el nene estaba inconsciente pero con signos vitales. Inmediatamente, se dio aviso a al SAME, que lo trasladó al Hospital de Gonnet, donde quedó internado en estado reservado.