Estados Unidos embargará a Argentina por más de 300 millones de dólares por una deuda de 2001

Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló.jpg La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló.

Fondos buitres

Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.

Los títulos que los fondos podrán embargar están en manos del Tesoro de Estados Unidos. Los había entregado la Argentina como garantía de pago de los bonos Brady que el país emitió a principio de los 90, cuando refinanció la deuda acumulada de la década anterior, gracias a una política de beneficios que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady. Si la Argentina no pagaba los intereses de los bonos Brady, los acreedores podían cobrar los bonos del Tesoro estadounidense que estaban en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.

Durante 2005, esos bonos ya fueron parte de un embargo cuando la Argentina lanzó el canje por la deuda en default de 2001. Cuando se reabrió el canje en 2010 y luego en 2016, los tenedores de los bonos Brady cambiaron su deuda en default y liberaron la prenda.

Aunque los holdouts, que nunca entraron a ninguno de los canjes, volvieron a la carga por los activos que la Argentina tenía en garantía en junio de 2021.

La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a que se embarguen activos que tiene el Estado argentino depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal (Fed).jpg La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a que se embarguen activos que tiene el Estado argentino depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal (Fed).

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló. La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, confirmó el dictamen en primera instancia y lo mismo hizo la Corte Suprema, la semana pasada.

La defensa dijo que el excedente de títulos que había quedado remanente luego de terminar de pagar los bonos Brady, en marzo de 2023, eran del Banco Central y no del Estado. Por lo tanto, no estaban disponibles para pagar una deuda del país. También dijo que es una garantía que no debería ser considerada como actividad comercial y que por esa razón era inmune a embargos (ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras).

Sin embargo, en el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, se argumentó: “En primer lugar, la Argentina sostiene que no es propietaria de los derechos de reversión porque pertenecen al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien hemos concluido dos veces que estos derechos de reversión pertenecen a la Argentina, el país pretende volver a litigar la cuestión casi 20 años después de que se resolviera por primera vez. En cualquier caso, su argumento sigue siendo infundado”.

E indicó: “La Argentina utilizó los derechos de reversión en actividades comerciales al menos dos veces antes de su embargo actual. Argumenta que nunca ‘utilizó’ los derechos y que ningún uso se produjo en actividades comerciales, pero ninguna de estas afirmaciones tiene fundamento”.