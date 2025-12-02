Esteban Bullrich aseguró que quiere ser candidato a presidente en el 2027

El e senador que renunció a la banca tras el avance de su enfermedad, reveló cuáles son sus planes.

Esteban Bullrich , exsenador del PRO, manifestó su deseo de postularse como candidato a presidente de Argentina en 2027 . Desde la silla de ruedas en la que se encuentra desde el 2021 cuando fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad que provoca parálisis muscular y afecta el habla, habló de los proyectos que tiene y las metas que desea cumplir.

"Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión", dijo durante una entrevista en LN+. Y además dio su visión sobre la actualidad política: " La Argentina no necesita héroes de bronce" .

Al decir cuál es su motivación, Bullrich recordó el momento en que dejó su banca en la Cámara alta, señalando que renunció "a los honores pero no a la lucha" y su tarea sigue orientada a " dejar un mejor país" para sus hijos.

Con esto en mente, afirmó: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027″. De igual manera, explicó que quien definirá su candidatura será su familia y agregó: "María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar".

"La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos"

Respecto a la enfermedad que padece hace cuatro años, el exministro de Educación reveló que "hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma". En este sentido, indicó que "la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos".

En el plano personal, compartió una reflexión que forma parte de un libro de su autoría 'Una Nueva Buenos Aires': "No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe".

Este escrito tiene como objeto "renovar el pacto de unión nacional", y lo llevó adelante junto al especialista en economía laboral y educación, Jorge Colina, y el abogado y empresario, Enrique Morad. La obra surgió desde la experiencia de su campaña en 2017, cuando se candidateaba como senador y donde, durante las recorridas en la provincia, afirmó la existencia de "un territorio partido en dos".

"Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven. Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano", concluyó en la entrevista.

Qué es ELA, la enfermedad que padece Esteban Bullrich

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que sufre el exsenador Esteban Bullrich, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca parálisis muscular progresiva y que, según explican especialistas, afecta a entre 5 y 6 personas de cada 100 mil habitantes en el mundo.

Actualmente la ELA no tiene cura, pero sí existen tratamientos, tanto clínicos como farmacológicos, que ayudan a enlentecer los avances de la parálisis.

"Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla", comunicó Bullrich en abril de 2021 cuando supo de su diagnóstico.