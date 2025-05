Euforia en la Rosada tras CABA: cómo el triunfo de LLA frustró la sesión en Diputados

La Casa Rosada no ha salido, ni saldrá, del clima electoral que se respira desde este domingo, por la victoria del oficialismo en las elecciones porteñas y la derrota histórica del PRO en el distrito donde nació. El presidente Javier Milei no salió de la euforia desde que su vocero Manuel Adorni se impuso. Este martes siguieron de cerca la caída de la sesión convocada en Diputados, donde la oposición no logró reunir los 129 necesarios para el cuórum y tratar una serie de temas que, si prosperan, serán vetados, como una nueva moratoria previsional y el aumento por inflación del bono de 70.000 pesos. No fue el único saldo positivo.