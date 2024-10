¿Evalúan demoler el edificio del ex ministerio de Desarrollo Social que tiene la imagen de Evita?

El edificio, que originalmente alojó al Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Salud, se encuentra en medio de la traza de la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires.

"No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia", sostuvo el dirigente libertario. Y continuó: "Lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades".

Consultado sobre el hecho de revelar esta posible iniciativa de eliminar las gigantografías de Evita justo en las horas previas de que se conmemore el Día de la Lealtad Peronista, respondió: "No es que queremos invisibilizar al peronismo".

De inmediato chicaneó: "Igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros".

Luis Caputo apuntó contra el kirchnerismo: "delincuentes y burros"

El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró el primer día de la 60° edición del Coloquio de IDEA en el Hotel Sheraton Mar del Plata con un dicurso muy esperado por empresarios y ejecutivos. Caputo defendió el programa económico y los resultados de los primeros nueve meses de gestión, y cuestionó con dureza al kirchnerismo.

“Todo el mundo sabe que no pueden volver, son una manga de delincuentes y burros, impresentables. Venimos a devolverles la plata que les robaron”, lanzó, y recibió el aplauso del público en varios pasajes de los 45 momentos en los que habló frente al atril.

Estaba previsto que Fabián Kon, director de IDEA y CEO de Grupo Galicia, moderara el panel junto con Anna Cohen, directora de IDEA y presidente y managing partner de Cohen S.A. Pero Caputo prefirió hacer la exposición solo, lo que generó incomodidad entre representantes del sector financiero.

“Cuando pensamos en este Coloquio nos preguntamos: '¿si no es ahora, cuándo?'. Señor ministro, ¿es ahora?”, lo interpeló Kon antes de que iniciara el discurso, en alusión al lema de esta edición y trasladándole así el interrogante que comparten empresarios de si es momento de apostar por el país.

En respuesta, Caputo aseguró: “El país hoy tiene superávit comercial, fiscal, energético y en las cuentas públicas, y un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo, que no cede a presiones. ¿Qué mayor certeza podemos darles a ustedes, como empresarios, que esta? Es la primera vez en la historia que la Argentina va a un orden macro por decisión política”. Y anticipó que el Sector Público Nacional registró en septiembre un resultado primario de $ 816.447 millones (1,7% del PBI) y un superávit financiero de $4 66.631 millones (0,4% del PBI).

En relación a la "pesada herencia", argumentó que “no solo es la peor de la Argentina, sino a nivel mundial”. “La salida de la convertibilidad era Disneylandia al lado de lo que heredó Milei. El ajuste que hubo que hacer fue un desastre absoluto”, argumentó, y acusó al kirchnerismo de intentar “romper el ancla fiscal”. “La Argentina no se puede dar este lujo, porque es un país que no tiene credibilidad”.

“¿Qué posibilidad hay de que vuelvan? Ninguna. La única opción es tirarnos abajo, por convencimiento o por las buenas no tienen forma. Entonces, entorpecen con temas sensibles: agarran a jubilados y universidades. Pero contra la evidencia empírica no es fácil ir”, destacó.