Ex diputado acusado de pedofilia: la Justicia pidió la captura internacional

Germán Kiczka, ex diputado cercano a La Libertad Avanza, prófugo tras ser acusado de integrar una red de pedofilia.

La policía misionera intensificó en las últimas horas la búsqueda del ex diputado provincial Germán Kiczka, acusado de integrar una red de pedofilia , luego de que la justicia solicitara su captura internacional al no ser hallado en el domicilio que había declarado.

En consecuencia, las autoridades consideran que Kiczka está prófugo, e inclusive sospechan que habría dejado el país por algún paso fronterizo ilegal , ya que su supuesta salida no quedó registrada en Migraciones.

El jueves pasado la legislatura provincial aprobó por mayoría el desafuero de Kiczka, quien no estuvo presente en la sesión, y desde ese momento es intensamente buscado por la policía.

Los efectivos realizaron sendos allanamientos en la ciudad de Apóstoles, de donde es oriundo el ex legislador, al igual que su hermano Sebastián, también involucrado en la causa y con pedido de captura.

german kiczka.jpg El ex diputado Germán Kiczka, acusado de integrar una red de pedofilia.

El juez Miguel Angel Faría, a cargo del juzgado de Instrucción número 4 de Apóstoles, activó el pedido de captura a Interpol, luego de los intentos fallidos por localizar a Kiczka y también a su hermano en los domicilios que habían declarado ante la justicia.

Meses atrás, y tras una investigación iniciada en Estados Unidos, autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia en distintos dispositivos del ex legislador, con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

Quién es el ex diputado acusado de pedofilia

Kiczka, de 44 años, llegó a su cargo legislativo en diciembre de 2021, gracias a su vínculo con Pedro Puerta, hijo del ex gobernador (y fugaz presidente de la Nación) Ramón Puerta.

Acompañado por su referente político y la diputada nacional Florencia Klipauka abandonaron Juntos por el Cambio y a través de Activar intentaron acercarse a La Libertad Avanza.

En un posteo en la red social X, Pedro Puerta había indicado que "le pedí a Kiczka que renuncie a su banca para que, sin fueros, la justicia investigue y avance con celeridad. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley".

577264.webp Pedro Puerta fue quien "acercó" a Kiczka al partido, con vínculos con La Libertad Avanza.

En el mismo sentido, el partido Activar se desligó de la denuncia que involucra a Kiczka, y mediante un comunicado expresó que "Ante los hechos de público conocimiento queremos dejar en claro que estamos a disposición de la justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso".

"Somos un partido que se involucró en la política para construir un país mejor y romper con las viejas prácticas. Tenemos un compromiso inclaudicable con la transparencia y el respeto de las leyes", añade la nota.

Los chats aberrantes de Sebastián Kizcka, hermano del diputado

En una conversación con una persona que sería menor de edad, Kiczka le dice: “Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

La interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”.

Sebastián Kizcka remata esa charla con la frase: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.