Extorsión piquetera: beneficiarias de planes sociales denuncian que las obligaban a marchar embarazadas

La obligaron a marchar embarazada y luego le quitaron el plan social

“Me obligaron a marchar embarazada hasta los 9 meses. Marché hasta días antes de parir. Me hacían ir igual con calor y con lluvia. Cuando tuve a mi bebé, dejé de ir porque no lo quise exponer y me sacaron el plan. Hice la denuncia en Desarrollo Social y no tuve respuesta”, denunció una ex beneficiaria que trabajaba en un merendero del grupo MTR de la provincia de Buenos Aires.

“Cuando planteé que no iba a marchar, propuse quedarme trabajando en otro lugar administrado por los mismos dirigentes y se negaron. No podía movilizarme porque estaba en los primeros meses de lactancia y porque nunca fue una opción exponer a mi bebé a las balas y al gas pimienta”, agregó.

Denuncias a piqueteros.jpg A partir de la línea 134 que puso el Gobierno para denunciar la extorsión piquetera, beneficiarios de planes sociales, rompieron en silencio. “Marché hasta los 9 meses de embarazo por amenazas de quitarme el Potenciar Trabajo". Foto: TN.

Acusó también a los punteros de cobrarle aportes mensuales de $2000 los 5 de cada mes -cuando se cobra el Potenciar Trabajo- y de pedirle más plata cuando recibían un bono del Estado. “Estábamos obligados a comprar rifas para costear los bombos para las marchas”, amplió.

Además, la denunciante apuntó contra los dirigentes por quedarse con parte de la mercadería destinada a la gente y denunció que una de las referentas se construyó su casa con materiales del Estado. “Los pagos tenían que ser siempre en efectivo para que no quedaran pruebas”, detalló.

Tuvo que ceder el 50% del plan para que marche un “piquetero suplente”

En otro caso, una beneficiaria denunció a referentes de la OCR de zona oeste de la provincia de Buenos Aires por obligarla a marchar hasta los cinco meses de embarazo bajo la amenaza de que le quitaran el plan. Además, los acusó de pedirle $35.000 por mes para un suplente en caso de no movilizarse.

“Marché hasta los 5 meses de gestación porque me decían que me iban a sacar del Potenciar Trabajo. Cuando propuse dejar de hacerlo, no me bajaron el plan, pero decidieron sacarme el 50% de lo que cobro”, expresó la denunciante.

2.jpg

Agregó que no tiene con quién dejar a su bebé y que hace un año no la llaman para retirar mercadería. “Cuando les pregunté, me dijeron que no les daban ni para el comedor. Te pido que no salga mi nombre, ya que mis referentes son vecinos y son agresivos”, agregó.

Mafia piquetera: la echaron del merendero por no marchar con su hijo

Otra denunciante apuntó contra una referente de la William Cooke de la provincia de Buenos Aires: la echaron del comedor por no marchar con su hijo y sufrió maltrato y violencia verbal.

En el chat presentado ante la Justicia, la beneficiaria comenta que no puede asistir a la movilización porque no tiene con quién dejar a su hijo y la dirigente la expulsa del grupo. “Fue la primera marcha que se hizo cuando asumió Milei. No tenía con quién dejar a mi hijo y me echaron. Al principio, nos habían dicho que no hacía falta marchar y después arrancó a exigirlo”, denunció.

3.jpg

Acusó a la referente de retener la mercadería y de cobrar cuotas mensuales argumentando que eran aportes voluntarios y que “la Iglesia también los recibe”.

En un chat, la dirigenta le pregunta a una de las beneficiarias: “¿Qué pasó que no juntas vos lo de todos los meses?”. Al responderle que desde el municipio le dijeron que es ilegal pedir aportes de los planes, esta responde: “Ah, estás con el municipio. Cada uno sabe a quién escucha”.

Otros beneficiarios de la misma organización se sumaron a denuncia. Uno de ellos le expresó que la puntera obligaba a la mujer a marchar con el bebé y con otros chicos menores de nueve años. De lo contrario, exigía un pago de 10.000 pesos como multa.