Fabiana Cantilo le curó el mal de ojo a Patricia Bullrich

En el segundo debate presidencial, Patricia Bullrich sufrió un episodio de conjuntivitis, lo que requirió la asistencia del SAME, que le proporcionó gotas oftalmológicas. Ahora, un una entrevista radial, la candidata de Juntos por el Cambio reveló que su prima, Fabiana Cantilo, le contactó después del debate y afirmó que en realidad había sido víctima de "mal de ojo" y que estaba llevando a cabo un ritual para curarla. Patricia Bullrich mencionó: "Fabi Cantilo me prende velas y me hace cosas".

Durante una conversación con el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre, la ex ministra de Seguridad compartió una anécdota personal relacionada con su prima Fabiana Cantilo. Según el conocimiento esotérico de la cantante de rock, Patricia Bullrich habría sido afectada por el "mal de ojo" durante el segundo debate presidencial que tuvo lugar el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Bullrich relató: "Me llamó Fabi (después del debate) y me dijo 'aunque usted no crea', porque nos tratamos de usted con Fabi, 'aunque usted no crea, está ojeada. Yo sé que no cree nada, pero le estoy haciendo un trabajo'".

bullrich educacion debate presidencial Fabiana Cantilo se preocupó por su prima durante el debate presidencial. Respecto a la efectividad del "trabajo" realizado por su prima, la candidata presidencial expresó: "Ahora el ojo lo tengo bien, así que me hizo un buen trabajo Fabi".