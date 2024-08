Fabiola Yañez declaró contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Live Blog Post

Alberto Fernández sobre los chats con Fabiola Yañez: "Desaparecieron"

Finalmente, este lunes se publicó la entrevista que el expresidente argentino Alberto Fernández brindó al diario El País de España, en la que abordó las recientes acusaciones de violencia de género, formuladas por su expareja Fabiola Yañez. El exmandatario negó rotundamente las acusaciones, aseguró que probará su inocencia, y que Yañez fue incentivada por terceros a realizar la denuncia.

Fernández señaló que, durante los cuatro años que compartieron en la residencia presidencial de Olivos, tuvieron muchas peleas, pero insistió en que no recuerda la conversación en que Yañez lo acusó de haberla golpeado durante tres días consecutivos. "Me pegaste tres días seguidos"; "me volvés a pegar, estás loco", son algunas de las palabras que supuestamente le envió a Fernández en un chat, según la denuncia. Él afirmó que no tiene acceso a esos mensajes: "De mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola".

El ex jefe de Estado cuestionó la aparición de pruebas, como fotografías y mensajes que lo incriminan, en el teléfono de su secretaria privada. Al respecto, expresó: "Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas". Aunque reconoció que en su relación con Yañez hubo momentos difíciles, subrayó que no desea hablar públicamente sobre cuestiones que afectan la intimidad de su expareja.

Sin embargo, respecto de su respuesta: "Me falta el aire, ¡Por favor, pará!", a esos mensajes de Fabiola en que le recrimina los golpes, Fernández dijo: "En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal, por las circunstancias que me tocaba vivir”.

ALBERTO FERNANDEZ EL PAIS.jpeg Alberto Fernández en su departamento de Puerto Madero. Foto El País.

Sobre ese tema, el entrevistador insiste en la frase “me golpeaste tres días seguidos”, de Fabiola. Él asegura que “no es cierta”; “yo no la golpeé. "También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo ‘me siento mal, pará’”, explica.

El expresidente también mencionó la posibilidad de que haya un aprovechamiento político del caso, en referencia al actual gobierno de Javier Milei. "Hay alguien que ha incentivado" a Yañez a denunciar, sostuvo. En relación con las fotos que muestran a Yañez con lesiones, Fernández reiteró: "Nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer".

"Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos".

En la entrevista, Fernández también respondió a las críticas de su exvicepresidenta, Cristina Kirchner, quien afirmó que las imágenes y los mensajes "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". Ante esto, Fernández expresó sorpresa por las declaraciones de Kirchner y reiteró que no es autor de los hechos que se le imputan.

Finalmente, el expresidente subrayó que está dispuesto a que la justicia resuelva la situación y destacó: "Hablaré ante el juez, no para que esto se convierta en una suerte de carancheo mediático".