Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género y el juez ordenó medidas de protección

Ante ese hallazgo, el juez contactó a la exprimera dama, a través del abogado Juan Pablo Fioribello y le dijo que quería hablar con ella. El letrado relató que él hizo esa gestión y el primer Zoom se realizó a fines de junio.

En esa audiencia, el juez le contó a Fabiola Yañez lo que había encontrado en el marco de la causa de los seguros y se puso a su disposición para que, si ella quería, denunciara los hechos que le contaba a Cantero en los chats. En ese momento, la mujer dijo que no tenía intenciones de presentar una denuncia.

El juez entendió entonces que como el presunto delito encuadraba en el tipo penal de lesiones leves, era de instancia privada y, por ende, la Justicia solo podía investigarlo si la víctima realizaba la denuncia, pero como ella dijo que no iba a hacerlo, Ercolini archivó el tema.

No obstante, el cambio de opinión de la exprimera dama motivará ahora la apertura de una investigación en el ámbito penal, que tramitará por separado de la causa de los seguros, en la que el expresidente está imputado, acusado de haber promovido negocios ilegales para brokers a costa del Estado.

Fabiola Yañez actualmente vive en Madrid. Se mudó a España con Alberto Fernández y con el hijo de ambos, Francisco, tras el cambio de gobierno. Pero se separaron y él volvió a instalarse en Buenos Aires y regreso a vivir al departamento que antes de ser presidente le prestaba el empresario Enrique Albistur en Puerto Madero.

Qué dijo el abogado de Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Juan Pablo Fioribello es abogado de Alberto Fernández y de Fabiola Yañez y se encuentra en la incómoda posición de representarlos a ambos en este conflicto. Este martes, realizó una entrevista con LN+ y contó que en las últimas horas habló con ambos.

"Hablé hoy a la mañana con Alberto y me dijo que "esto es falso, yo jamás le pegué", indicó y agregó que el expresidente le remarcó: "Tengo manera de demostrarlo, es falso cien por ciento".



Por otra parte, agregó: "Hoy Fabiola se quebró y me dijo 'no aguanto más, no me importa más nada, no puedo seguir con todo esto'". Detalló a su vez que "el discurso de estos días fue cambiando y hoy a la mañana me dijo 'esto ya me sobrepasó, los golpes existieron y lo acabo de denunciar'".

Fioribello contó que en las últimas horas hubo contactos entre sus representados y si bien no quiso dar cuenta del contenido, aseguró que esas conversaciones fueron "el desencadenante de que Fabiola realice la denuncia".

Cuáles son las pruebas

Según explicaron fuentes judiciales, el peritaje estaba centrado en la trama de los seguros, pero terminó brindando información extra para una nueva denuncia. Fue así que el juzgado recibió la notificación respecto a pruebas de un posible delito de violencia de género.

Aquellas "pruebas" confirmarían la comisión de varios episodios durante la estancia en la Quinta de Olivos. Algunas imágenes dejarían a la vista signos de golpes en el cuerpo de Fabiola Yañez, y además aseguran que hay también audios y mensajes en los que la ex Primera Dama relata los ataques físicos.

Presuntamente, se trata de cuatro fotos de la exprimera dama, una de ellas con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado, y otra con visibles moretones en el costado de su cuerpo.

El escándalo de los seguros

La semana pasada, en el marco de esta investigación, se detectó un intercambio entre María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, y su esposo Héctor Martínez Sosa, el bróker investigado, que complica a los involucrados. Se trata de chats de WhatsApp.

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió Infobae- secuestrado por la Policía Federal en marzo, la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini, se detectó que la exsecretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del exmandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.

Una periodista puso en duda la paternidad de Alberto Fernández

Este mismo martes, una periodista aseguró este martes por la mañana que Alberto Fernández no es el padre de su hijo con Fabiola, y la noticia cayó como una bomba por lo inesperado.

Todo ocurrió durante uno de los programas de Radio Realpolitik, donde estuvo invitada Silvia Mercado. La periodista se encontraba charlando de su libro El presidente que no quiso ser, en el que analiza la gestión de Alberto; y fue allí donde lanzó la noticia.

"Ella viene de una familia extremadamente humilde, del norte de la Argentina. Ahora es la mujer o exmujer de un expresidente. Con un hijo que lleva el apellido del padre aunque no sea el padre", indicó generando la sorpresa de los oyentes, pero no así de la conductora, que parecía tener el mismo dato.

En este sentido, Mercado explicó que "esa es una parte del libro que sacamos", por lo que el tema parecía estar guardado bajo siete llaves.

La periodista dejó entrever que "nosotros ahí sí teníamos los chats que decían quién era el padre biológico de la criatura", a lo que la conductora del programa de Realpolitik agregó que "sería un amigo de Fabiola".

Lejos de desmentir la afirmación, Silvia Mercado le dio la razón y, rápidamente, intentó cortar con el tema. "Lo que pasa es que también ahí no era correcto meterse en la vida del niño", afirmó, dando por finalizado el tema, aun cuando quedaban muchas preguntas más por hacer.