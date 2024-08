Fabiola Yañez sumó otras imágenes a la causa que investiga a Alberto Fernández por violencia de género

Según Infobae, Yañez habría mencionado ante allegados que esta prueba es “para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo”.

Nuevo video de Fabiola Yañez con el ojo morado.mp4

Este nuevo material será sometido a la justicia, un día después de las declaraciones de María Cantero, quien fuera secretaria del expresidente Alberto Fernández,

Los chats son "reales"

Cantero declaró este último jueves ante la Justicia y confirmó que las capturas de los chats ,que mantuvo con la ex primera dama Fabiola Yañez, son "reales", aunque aclaró que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.

Según revelaron fuentes judiciales, la testigo afirmó ante el fiscal Ramiro González que Fabiola Yañez, quien denunció al expresidente por violencia de género, es la "víctima" del caso.

Maria Cantero declaración.jpg

La ex secretaria de Fernández se retiró de los tribunales federales de Comodoro Py por la puerta de atrás para esquivar las cámaras y evitar hacer declaraciones a la prensa. La exsecretaria había sido convocada por el fiscal para las 12, por lo que su declaración se extendió durante más de dos horas.

Antes había sido el turno de la periodista Alicia Barrios, quien frecuentó a Fabiola Yañez y testificó que el exmandatario "ejerció maltrato psicológico" sobre su ex pareja. Del mismo modo que Cantero, la periodista aclaró que no presenció ningún hecho de violencia física.

El fiscal González investiga nueve episodios de violencia que incluyen maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamiento, y que habrían tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024.

“Mi consejo es que hables lo menos posible”

La trama de la causa contra el expresidente Alberto Fermández todos los días tiene un nuevo elemento. Ayer también se dieron a conocer, a través de Infobae, los chats entre Fabiola Yañez y el exmandatario. Se pudo conocer que el expresidente se contactó en varias oportunidades con Fabiola intentando que la prensa no se entere de lo sucedido.

“Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema”, le escribió y luego la llamó. Fue cuando su expareja había sido convocada por el juez federal Julián Ercolini por los mensajes y fotos encontradas en el celular de María Cantero.

“Mi consejo es que hables lo menos posible”, fue uno de los mensajes. El diálogo completo ocurrió el 28 de junio, día en que la ex primera dama decidió no hacer la denuncia penal.

Alberto Fernández..jpg

“Fioribello” es Juan Pablo Fioribello, el abogado penalista que se encargó de representar a Yañez durante los últimos cuatro años. También fue una suerte de mediador entre los integrantes de la pareja hasta que explotó el escándalo.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”, escribió Fernández el 28 de junio.