Falleció Agustina Cáceres, la nena que acompañó a su papá en Los 8 escalones

Cáceres fue noticia por haber ganado nueve millones de pesos . Por un tiempo no pudo regresar a la competencia porque Agustina sufrió complicaciones en su salud y su papá debió poner en pausa sus presentaciones en el ciclo televisivo. Finalmente, se presentó y perdió cuando estaba por lograr un récord y quedarse con 12 millones de pesos.

“Es muy duro para mí estar lejos de mi hija. Yo quiero viajar a verla y Agus me insiste para que me quede con sus hermanos. ‘No te preocupes, ma, voy a estar bien y ellos te necesitan’, me dice. Es tan madura y amorosa”, le contó la mujer a TN.

muerte Agustina Cáceres

En 2018, cuando tenía 10 años, Agustina empezó a sentir molestias en el ojo derecho. “Se le cerraba el párpado. Nos decían que tenia ‘ojo vago’ (como se conoce a la ambliopía, que produce una disminución en la agudeza visual), astigmatismo. Nos decían que se iba a ir con ejercicios, pero cada vez era peor”, relató Noelia.

La familia decidió trasladarse a Buenos Aires y hacer una consulta en el Garrahan, donde los médicos constataron la presencia de un tumor rabdomiosarcoma, un extraño tipo de cáncer que se forma en el tejido blando.

Sin embargo, un nuevo diagnóstico golpeó a la familia en los primeros días de este año. “Es un cáncer muy invasivo y no es operable”, mencionó Noelia.

muerte Agustina Cáceres Agustina y Mariano se instalaron en Buenos Aires durante sus últimos meses de vida.

Mariano, que trabaja en una empresa de seguridad privada en Beltrán, se vio en la obligación de generar una nueva fuente de ingresos para costear los gastos del tratamiento.

“En casa siempre se miraba Los 8 escalones y jugábamos en la mesa. Mariano siempre decía que en algún momento iba a participar. Se anotó y a la semana lo llamaron”, contó y agregó: “Él no me comentó nada. Me llamó desde Buenos Aires para que directamente lo viera. Fue una locura”.

Desde que le dieron el nuevo diagnóstico, Agustina se realizó 20 sesiones de radioterapia y acompañó a su papá en todas sus presentaciones en el programa que conduce Guido Kaczka.