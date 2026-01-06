Fallida llegada de los Reyes Magos: "Gaspar" se accidentó en el paracaídas y terminó fracturado

Un show de Reyes Magos se convirtió en un desesperante momento. El video de la brutal caída.

Lo que debía ser un espectáculo y momento de alegría para las infancias con la "llegada" de los Reyes Magos , terminó en un momento de gran preocupación. Uno de los hombres que representaba a “Gaspar” descendía en paracaídas pero sufrió una violento accidente al aterrizar y terminó internado.

Tras realizar el tradicional salto aéreo ante una gran cantidad de familias que se habían acercado al lugar, e l paracaidista intentó terminar bien su caída, pero tuvo dificultades para frenar su descenso y terminó realizando una maniobra brusca para evitar impactar contra el público.

El hecho sorprendió a los espectadores y familias presentes en Parque Belgrano, provincia de Buenos Aires, quienes se acercaron para ayudar a la víctima al mismo tiempo que otros dieron aviso al servicio de emergencias.

Según relataron testigos, el hombre realizó una especie de "barrida" al tocar tierra, intentando controlar la velocidad del aterrizaje. Esta acción le permitió evitar el contacto con los espectadores, pero no pudo impedir el impacto contra el suelo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde quedó internado en observación. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque la caída le provocó una fractura de cadera y motivó un operativo de emergencia.

En las redes sociales, los usuarios manifestaron su preocupación por la salud del paracaidista. No obstante, también hubo quienes no dudaron en hacer humor con la situación. "Eso es porque no están acostumbrados los Reyes Magos; ellos andan a camello", bromearon en las redes sociales.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas es una tradición que se realiza cada año en Pergamino, con distintas actividades para las familias, aunque en esta ocasión el festejo terminó con un accidente para quien representaba a Gaspar.

Un paracaídas se activó por error y un hombre quedó atrapado en la cola del avión

Un salto en paracaídas casi termina en tragedia sobre el aeropuerto de Tully, en el noroeste de Australia, cuando el equipo de reserva de uno de los 17 deportistas que estaba a bordo del avión se activó por error y dejó a deportista atrapado en la cola del avión, en pleno vuelo, a cientos de metros de altura.

El incidente ocurrió en septiembre pasado, pero la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte de Australia (ATSB, por sus siglas en inglés) publicó este jueves un informe oficial sobre lo que pudo ser un desastre aéreo en el estado de Queensland.

Según repasó el documento oficial, el Cessna Caravan desde donde tenían previsto realizar el salto en formación de 16 vías despegó con los paracaidistas y un piloto que, una vez alcanzados los 15 mil pies de altura (unos 4.500 metros), “redujo la velocidad del avión a 85 kt, extendió 10° los flaps y dio la señal para que comenzara el salto”.

Trece de los paracaidistas que permanecías dentro salieron del avión mientas otros dos observaban desde la puerta cómo el hombre atrapado en la cola lograba escapar.

Lo que hizo fue usar un cuchillo de gancho para cortar 11 líneas de su paracaídas de reserva, lo que permitió que el resto del equipo se rompiera y lo liberara del avión.