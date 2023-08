Fátima Florez rompió el silencio sobre su relación con Javier Milei: "Tenemos mucha química"

“Estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo y muy feliz. No tengo mucho más para decir” , expresó en un móvil con el programa El Diario de Mariana, el cual mantuvo tras una reunión que tuvo en el canal América.

La conductora Mariana Fabbiani habló de la posibilidad de que imitara a Patricia Bullrich, candidata presidencial y adversaria de su actual pareja. “Por qué fuerte? Si Fátima siempre me imitó, no va a ser la primera vez”, respondió Florez con la voz y los gestos característicos de postulante de Juntos por el Cambio. “¿Por qué no podría hacerlo ahora?”, se preguntó con su tono personal.