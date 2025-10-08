Feriados 2025: cuándo se viene el próximo finde largo y cuántos quedan para este año

Según lo confirmó el Gobierno Nacional, finalmente este finde largo –que incluirá un feriado nacional - tendrá lugar en octubre de 2025 .

A lo largo de septiembre de 2025 , no se registraron feriados nacionales. Y lo cierto es que el último fin de semana largo tuvo lugar en agosto de 2025 -más precisamente entre el viernes 15 y el domingo 17, con motivo del paso a la inmortalidad del General José de San Martín-. Según el calendario de feriados aprobado por el Gobierno Nacional , en octubre de 2025 habrá un nuevo finde largo . ¿Cuándo será?

La ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Asimismo, señala que tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo.

El próximo finde largo tendrá lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre de 2025 , con motivo de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El último fin de semana largo tuvo lugar en agosto de 2025 -entre el viernes 15 y el domingo 17-.

Mediante un decreto, el Gobierno Nacional introdujo una modificación en el calendario de feriados. A través de la resolución 139/2025, se estableció que el feriado del 12 de octubre -que este año cae en domingo- se traslada al viernes 10. De esta forma, se creó un fin de semana largo de tres días que no estaba contemplado en el organigrama de feriados dispuesto a fines de 2024. En el artículo 1ro de la citada resolución, puede leerse: “Trasládase el feriado nacional del día 12 de octubre “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” correspondiente al año 2025, al día viernes 10 de octubre del mismo año”.

Y es por este motivo que el viernes 10 de octubre reviste carácter de feriado nacional y no de día no laborable. Por lo tanto, se trata de una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el país. La ley 20.744 -Ley de Contrato de Trabajo- indica en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

Cabe recordar que, en lo que resta de 2025, habrá cinco feriados nacionales y/o días no laborables con fines turísticos. En 2025, los días no laborables con fines turísticos estipulados como tales fueron el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. En relación a este último, cabe consignar –además- que el lunes 24/11 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional.

DIA DE LA RAZA.jpg "Día de la Raza" fue la primera denominación que se le dio a la celebración del 12 de octubre.

A continuación, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes: