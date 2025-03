FMI: ¿Por qué el nuevo acuerdo no mencionará la palabra "devaluación"?

Desde el Ministerio de Economía de la Nación ya se da a entender que el acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internaciona (FMI) se firmará no más allá de abril, con la idea de que el tema ya se haya olvidado cuando llegue el momento de que Javier Milei convalide su gobierno en la urnas en octubre.

Hasta aquí no ha sido sencilla la negociación porque en realidad no le había llegado al board del organismo con sede en Washington una directiva política diferente tras el cambio de la administración de Joe Biden por la de Donald Trump. Al parecer en los últimos días eso cambió y se pide acelerar el acuerdo, el cual no hará mención a una palabra que detestan tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei: devaluación.