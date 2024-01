Fuerte polémica: Espert le dijo "copito de nieve" a Myriam Bregman

Bregman expresó su descontento con la designación de Espert al frente de la comisión, declarando: "Creemos que Espert no tiene las condiciones mínimamente morales para estar al mando de una comisión". Además, señaló que su compañero, Christian Castillo, impugnó dicho nombramiento. En referencia a un intercambio en la red social "X" (anteriormente conocida como Twitter), Bregman se quejó de un término despectivo utilizado por Espert, afirmando: "Me eligieron para representar a la ciudad de Buenos Aires, no para que ningún machirulo me diga 'copito de nieve'. Linda con la violencia de género".