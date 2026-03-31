Fuertes lluvias, tormentas y vientos de 100 km/h: alerta amarilla del SMN

Se advierte que habrá abundantes precipitaciones en cortos períodos y granizo. Qué zonas serán las más afectadas.

En la previa del fin de semana largo, se espera una inestabilidad climática en varios sectores del país. Aunque se pronostica un aumento de las temperaturas máximas, se advierte sobre la presencia de f uertes fenómenos en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarilla por tormentas, lluvias y fuertes vientos que afectarán a varias provincias este martes 31 de marzo.

El SMN informó que rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 mm, que pueden variar según la zona.

La alerta alcanzará a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires -no incluye el AMBA.

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Recomendaciones del SMN:

Ante la vigencia de la advertencia por las fuertes lluvias, el organismo brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

lluvia y nieve La mitad de las provincias del país se encuentran bajo alerta del SMN.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

Alerta amarilla por vientos fuertes: qué zonas estarán afectadas

De acuerdo al informe oficial del organismo, está vigente una alerta amarilla donde se advierte sobre la presencia de vientos fuertes del sector noroeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h.

Sin embargo, la mayor preocupación radica en las ráfagas, que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores específicos, generando complicaciones tanto en centros urbanos como en áreas rurales.

La alerta afectará a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego durante este martes.

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Así estará el tiempo en el cierre de marzo y el inicio de abril en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este martes y el resto de la semana para Neuquén capital y el resto de la provincia. Tras una jornada de intenso calor y humedad, la pregunta es inevitable ¿Cómo estará el tiempo en estos días?

Según el reporte meteorológico del SMN para este martes, el Alto Valle mantendrá un clima estable, sin alertas por tormentas y con posibles ráfagas de viento intensas hacia la tarde noche, que podrían alcanzar los 69 km/h. El cielo se presentará con nubosidad parcial durante toda la jornada. Las máximas podrían alcanzar los 27 grados, mientras que la mínima será de 17º. No se prevé chaparrones.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (13) Omar Novoa

Para el miércoles 1 de abril, previo al fin de semana largo, seguirá la nubosidad y habrá un leve descenso de la temperatura: máxima de 24º y mínima de 15º. Sin presencia de vientos intensos ni lluvias.

El fin de semana largo, que inicia este jueves 2 de abril, conmemorando a los caídos en la Guerra de Malvinas y que coincide con Semana Santa, se mantendrá con similares condiciones hasta el viernes inclusive, luego, la temperatura podría bajar considerablemente el sábado y domingo.