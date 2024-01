Graves incidentes en el recital de La Renga: un patovica golpeó a un joven y una mujer fue apuñalada

Fuentes policiales explicaron a la agencia Noticias Argentinas que los incidentes se produjeron luego de que un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza al estadio donde se estaba llevando a cabo el recital. Ante ese férreo dispositivo policial, los rockeros sin entradas habrían empezado a arrojar botellas y otros objetos, dejando a tres agentes con heridas leves.

En medio de esos disturbios, uno de los jóvenes que aún permanecía en la zona de acceso al estadio intentó ingresar por la fuerza nuevamente, y habría discutido con un 'patovica', alguien de la empresa de seguridad privada contratada en el evento, y este lo habría golpeado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauroszeta/status/1744048442710597985&partner=&hide_thread=false IDENTIFICARON AL EMPLEADO NOQUEADOR Y SÓLO ORDENARON NOTIFICARLO DE LA CAUSA

- El acusado tiene 33 años y fue contratado por la empresa Steward Cap para el recital de La Renga.

- El imputado vive en Claypole y se ordenó notificarlo por lesiones e Investigación de hurto. pic.twitter.com/psDFGFUaQM — Vía Szeta (@mauroszeta) January 7, 2024

Según las denuncias, la presunta víctima fue identificada como Jorge Rafael Rozando, quien luego habría sido derivado de urgencia al Hospital Fiorito con lesiones en el rostro, heridas en la cabeza, y que habría quedado en terapia intensiva por presentar un neumotórax.

Los efectivos policiales presentes en el lugar no pudieron aportar datos del presunto agresor pese al video del momento de la piña que se volvió viral. Según algunos testigos y el mismo video, otro empleado de seguridad privada habría llevado a Rozando a otro sector, separado por vallas de contención.

Otra agresión durante el recital de La renga

Una joven llamada Cecilia Barros, oriunda de Villa de Mayo, reportó en un posteo de redes sociales haber recibido una puñalada en una riña en el campo poco antes del comienzo del recital. Tras sufrir el ataque, fue asistida por médicos en el lugar. Luego, visitó una clínica privada donde le realizaron tres puntos de sutura, le recetaron analgésicos y le recomendaron curaciones con desinfectante. La herida fue superficial y se encuentra fuera de peligro.

En su posteo -que se difundió en Los Mismos de Siempre Oficial, el principal grupo de Facebook del núcleo duro de seguidores de la banda de Mataderos-. Cecilia afirmó lo siguiente: “Me APUÑALARON en el banquete del 6/1 - Racing. En menos de 3 minutos terminé APUÑALADA en la panza por un flaco que se estaba peleando con otro en medio del campo. La bronca, la impotencia, ver cómo me cagaron la noche y encima tener puntos en la panza por un HDP que entró armado al recital es una mierda”, aseveró.

Embed

Luego, continuó, con una nota de alerta para la violencia en los shows: “Lo que a mí me pasó es algo que se repite SIEMPRE pero no por eso vamos a seguir permitiendo que siga pasando. Hoy me tocó a mí que la ligue de reboté. JAMÁS hubo un cacheo cómo corresponde, los MACHITOS enfrentaban a las minas como si nada y NADIE les decía nada. Años de recitales encima, cuidándome cómo corresponde porque sé que siempre hay enfermos que van a cagarle la noche a alguien”.

Herida. Recital La Renga.jpg La mujer apuñalada en el recital de La Renga sufrió una herda de tres puntos en el estómago. Foto: Facebook.

“En shock y triste, pido que esto se difunda. No puede ser que fui a un recital y ahora tengo puntos, medicamentos, vacunas y cuidados por un HDP que entró con una NAVAJA (sí, NAVAJA) al recital. COMPARTAN y cuídense más de la cuenta, por favor”, finalizó.