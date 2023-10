Gritos e insultos en Diputados: "Por qué no me decís pelotuda de frente"

Mientras se realizaban pedidos de apartamiento del reglamento en la que los diputados requerían la consideración de diversos proyectos que no estaban en el temario de la sesión de hoy, el diputado, como en la mayoría de las sesiones, le hablaba a la Presidenta de la Cámara sobre cuestiones relacionadas con el manejo de la sesión.

Cuando hablaba el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, Iglesias dijo algo fuera de micrófono y Cecilia Moreau reaccionó: "¿Qué pasa, Iglesias, ¿qué pasa?, ¿Por qué no me decís de frente 'pelotuda', como me estás diciendo por lo bajo?".

Ante la continuidad de los gritos que el diputado macrista realizaba desde su banca, Moreau continuó: "¡Sos un maleducado, sos un misógino maleducado, y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos, machista maleducado! ¡Vení y decímelo de frente, cobarde!".

La presidenta de la Cámara intentó retomar la sesión dándole la palabra a Martínez, pero ante la continuidad de las interrupciones de Iglesias, insistió: "¡Cobarde, maleducado, macho de vitrina sos vos!".

El titular del bloque oficialista expresó "nuestro repudio" y el sanjuanino José Luis Gioja le reclamó a Iglesias '¡Callate, callate!'.

Al repudio se sumó Graciela Camaño, del interbloque Federal: "Si le han faltado el respeto en la manera en que usted ha mencionado, toda mi solidaridad. No creo que ninguno de nosotros deba agredir a nadie y menos a quien está presidiendo la Cámara", enfatizó.

Cruce de Moureau con Fernando Iglesias

Por su parte. el diputado del PRO Héctor Stefani, que se sienta junto a Iglesias, le aclaró a Moreau que no la había insultado: "Estaba hablando conmigo el diputado. Con el fin de componer, la verdad es que no lo dijo", señaló.

Minutos después, Iglesias tuvo la palabra por otra cuestión y aprovechó para "desmentir terminantemente haber dicho lo que le atribuyeron", aunque en ese momento Moreau ya no estaba en el estrado pues había sido reemplazada por el vicepresidente de la Cámara, Omar de Marchi, del PRO.

Además de las reiteradas interrupciones de Iglesias a quienes están al frente de la sesión, también registra cruces con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que durante sus informes en la Cámara debió cortar sus exposiciones para neutralizar los dichos del diputado del PRO-Juntos por el Cambio.