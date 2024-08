Gritos y amenazas entre diputados de Unión por la Patria y el PRO: "Te voy a arrancar la cabeza"

Embed

Las acusaciones de Fernando Iglesias contra los sindicatos

Más allá de que hubo distintos cruces en la reunión, presidida por Martín Tetaz, la tensión escaló cuando le tocó hablar a Fernando Iglesias, quien, ante una interrupción de Manrique, acusó al ex titular de SMATA José Rodríguez de “ haber entregado a todos los compañeros” durante la dictadura militar: “En las plantas de Ford y Mercedes Benz había centros de detención y tortura y los que entregaban las listas, según todos los compañeros de izquierda, que habían sido diezmados, eran de SMATA”.

“Y no es una casualidad -siguió el diputado del PRO- porque en el 75, si alguien quiere verificar, los que declaran ilegal la huelga de SMATA son los del gobierno de la compañera Isabel Perón. Desde aquella época viene la permanente colaboración... Y no hablemos de la Triple A, dénse una vuelta por la Triple A y pregunten en Mar del Plata y entonces van a ver toda la colaboración que hubo del aparato sindical peronista con la dictadura”.

Diputado Fernando Iglesias.jpg

La respuesta del diputado de Unión por la Patria

“Algunos diputados de la oposición no nos estamos dando cuenta de que estamos en un ambiente belicoso que alimentamos todos los días de la forma en que hablamos y en que nos descalificamos. Entonces estamos alimentando la violencia, los malos tratos. No tenemos la capacidad intelectual de poder debatir con altura e inteligencia. No nos podemos seguir agrediendo de la forma que nos estamos agrediendo permanentemente”, comenzó diciendo Manrique para calmar las aguas.

Luego el diputado kirchnerista pidió a Tetaz, como presidente de la comisión, que intervenga para evitar que “cualquier diputado se vaya de boca usando términos que no corresponden”. En un clima tenso, intentó hablar Strada, pero Tetaz lo impidió porque había anotados otros diputados opositores y le pidió que esperara su turno. Cuando le dieron la palabra a la legisladora de UxP, comenzó otro tramo cargado de fricciones con Iglesias.

Primero, Strada protestó contra sus adversarios: “Arrancaron diciendo que los dirigentes sindicales son chorros, delincuentes, cómplices de la dictadura y ahora son todos defensores de la transparencia. No hay un problema de chorros o de delincuentes sino de qué es transparencia sí, transparencia no. Acá nadie está en contra de eso. Nos encargamos en distintas intervenciones de demostrar que efectivamente hay auditorías varias de parte de los distintos organismos del Estado Nacional, que hay dirigentes sindicales que no tienen ningún problema en prestarse a esas auditorías, pero no estamos discutiendo eso. Seamos honestos intelectualmente: nadie vino a discutir eso. Están encontrándole la vuelta para ver cómo destruyen la estructura sindical”.

Diputado Mario Manrique.jpg

A continuación, tras responder acusaciones de Iglesias, elogió intervenciones de otros diputados, aunque no coincida con sus proyectos, pero le apuntó a su colega del PRO: “Tener un energúmeno acá sentado que incita a la violencia les resta a todos. No podemos discutir de esta manera. Es un violento que cada vez que puede interviene con violencia y con mucha misoginia”.

Luego, Iglesias le contestaba exaltado a Strada. El diputado del PRO se paró para seguir acusando a sus rivales de UxP, mientras Manrique recorrió varios metros para acercarse a él y hablarle al oído. Tras unos segundos en que lo escuchó con atención, el legislador macrista le dijo levantando la voz: “¿Me vas a arrancar la cabeza? Decilo fuerte. Caradura. Sinvergüenza”.