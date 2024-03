Guerra narco en Rosario, en vivo: mientras Bullrich llega a la ciudad, balearon el Complejo Penitenciario

Live Blog Post

El desgarrador posteo de la novia del playero asesinado en Rosario

La novia de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario, publicó un mensaje desgarrador luego que se confirmara que un sicario haya matado a su pareja y padre de su hijo.

“¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más”, se preguntó en su cuenta de X, antes Twitter.

“No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en esté mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podes salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de puta te maten. HAGAN ALGO POR FAVOR DE UNA VEZ” reclamó la mujer, pocas horas después del hecho.

Luego, le dedicó otro mensaje a Bruno, quien recibió tres disparos en la cabeza mientras trabajaba en una estación de servicio, este sábado por la noche.

720 - 2024-03-11T100720.256.webp Tras el crimen del playero en Rosario, una desgarradora publicación de la pareja de Bruno.

“Cuidanos desde donde quieras q estés ahora mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre cn mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños”, expresó.

En medio de agradecimientos a las personas que le mandaron un saludo, se encargó de describir cómo era su novio: "Muchas gracias a todos por sus mensajes, ver cómo hablaban de Bruno me llena el alma, sin dudas él era un ser maravilloso, excelente persona, súper compañero, siempre con esa hermosa sonrisa apesar de todo! Él era demasiado para este mundo, por eso le tocó irse a un lugar mejor”.