Crimen del playero en Rosario: el asesinato a sangre fría y la recompensa millonaria

No obstante, un sicario irrumpió en la escena y, sin mediar palabra, le efectuó tres disparos en la cabeza y se fue.

En ese momento, dejó una carta con amenazas para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni.

"Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel", reza gran parte de la carta.

carta .jpg La carta que dejaron luego del crimen del playero en Rosario.

El mensaje se da en el marco del incremento en los controles de los pabellones desde que asumió el gobernador meses atrás.

Una recompensa millonaria para capturar al asesino en Rosario

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bruno Nicolás Bussanich, y solicita colaboración a la población para identificarlo.

Según informó Rosario 3, la provincia de Santa Fe además ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos en relación al homicidio del joven, ocurrido el sábado 9 de marzo cerca de la medianoche en la zona oeste de la ciudad.

“La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación”, señala el escrito que se difundió y quienes puedan brindar información deben comunicarse al 911, al +54-3413-627417 (contacto de Fiscalía Rosario), vía mail a [email protected], contactarse en las redes sociales de Fiscalía o presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario.

El parte policial detalla que una persona ingresó a la estación servicio en la que trabajaba Bruno el pasado sábado antes de la medianoche con un arma de fuego, le disparó tres veces y el joven murió poco después, mientras que en el lugar, los asesinos dejaron una nota amenazante dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

El crimen de Bruno fue en medio de la ola de violencia que azota a la ciudad desde hace algunos días y se recrudeció con los asesinatos de dos taxistas y el ataque a balazos a un colectivero, quien falleció el domingo.