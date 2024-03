Javier Milei envió un fuerte mensaje, anunció medidas y realizó un pedido especial a Patricia Bullrich

“Bruno (Bussanich) tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

“Mientras sea presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario”, aseguró.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con las Fuerzas de Seguridad, sobre las que comentó que “tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”.

“Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich”, cerró.

La arenga de Patricia Bullrich al mensaje de Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco del mensaje del jefe de Estado declarándole la guerra al narcotráfico. "¡Así será, presidente! ¡Ni un paso atrás!", escribió la funcionaria, que en la mañana del lunes estará viajando a Rosario junto a su par de Defensa, Luis Petri, en el marco de la intervención de fuerzas federales anunciada por el Gobierno.

Ambos ministros darán una conferencia de prensa junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin, para anunciar una batería de medidas que apuntan a hacer frente a la violencia narco que asedia las calles de Rosario.

El crimen del playero en Rosario

El sábado por la noche asesinaron a balazos a un playero de 24 años en una estación de servicio de Rosario, en un crimen que se suma a la escalada de violencia en la ciudad santafesina que atraviesa por una guerra narco que no da tregua. En la escena del crimen, los investigadores encontraron una nota con amenazas al gobernador de la provincia de Santa Fe y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, con críticas por la situación penitenciaria en la provincia.

“Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”, comienza diciendo el mensaje del crimen organizado y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.

“Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel”, sigue la nota amenazante del crimen organizado. Las amenazas contra Pullaro comenzaron desde que asumió la gestión en diciembre pasado y se incrementaron a medida que fortaleció los controles en los penales.

“Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, cierra el mensaje que dejaron los sicarios, que firman: “Atte. Zona Norte, Zona Sur y Oeste unidos”.