Guillermo Francos dio pistas sobre el valor al que podría estabilizarse el dólar

Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior del gobierno del presidente electo Javier Milei, aseguró que el dólar debería ubicarse en torno a los $600 pesos . “Yo me quedaría tranquilo con el dólar. No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar”, declaró este domingo.

“Cuando uno analiza valores reales en los que debería estar si no hubiera expectativas, un valor debería ser más o menos ese. Haciendo una proyección de costo de inflación y valor de dólar paralelo”, consideró y completó: “No hay que sobrevaluar las expectativas, porque quizás después se come el golpe”.

Guillermo Francos- Wado de Pedro- Transición.jpg Guillermo Francos en su reunión de transición con Eduardo "Wado" de Pedro.

A su vez, aseguró que habrá ley de ómnibus, pero que “hay que ser cuidadosos con confirmar o desmentir contenidos” sobre la normativa porque puede “distraer el eje central” de la misma.

Cómo es la vida de Milei en el hotel Libertador

Desde las PASO, el líder de La Libertad Avanza se aloja allí, y tras su victoria en el balotaje se volvió el centro de reuniones para el armado del gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

Llegué un viernes a la mañana desde Neuquén abrigado a una Buenos Aires caliente de 30 grados. El chofer que me buscó en Aeroparque me anticipó que la esquina de Avenida Cordoba al 600 era un hervidero de gente. Lo comprobé apenas nos acercamos.

Estacionamos en doble fila, mientras las cámaras, los cronistas, la policía, los empleados del hotel y curiosos formaban una postal digna de los años ‘90. Intenté ingresar por la puerta giratoria pero estaba clausurada con un cono y una faja. Muchos hombres de traje hablaban por teléfono. Pregunté por la entrada a alguien que no me prestó mucha atención, y un señor de unos 80 años, también de traje, me señaló con un dedo, sin decir nada, una puerta a la izquierda de la giratoria, dorada cromada, con vidrios gruesos oscuros, pesada.

hotel libertador.jpg El movimiento que genera el presidente electo Javier Milei en el hotel Libertador.

Empuje con una mano mientras con la otra sostenía mi valija. Un guardia me frena en seco y me dijo que no podía entrar, le expliqué que me alojaba esa noche ahí, chequeó una lista con las reservas y me dejó pasar al lobby del hotel.