Guillermo Francos se reunió con Wado de Pedro por la transición

“Con Wado nos conocemos de hace tiempo. Me contó el estado del Ministerio y de los problemas con los gobernadores por la disminución de la coparticipación . Están buscando una forma de solucionarlo. Apoyamos la solución que encuentren y a partir de enero hablaremos. He hablado con varios de los gobernadores de JxC y están todos en esa frecuencia”, sostuvo Francos al término del encuentro en la Casa Rosada.

La reunión duró más de una hora en el despacho del actual ministro del Interior y, además de la coparticipación, se abordó el tema de la obra pública. En este sentido, el futuro funcionario de Milei aseguró a la prensa que “se va a seguir con las obras en curso. Los contratos continuarán, pero la idea es cambiar de sistema”. Indicó que “hay obras necesarias, si hay recursos se harán. Hoy hay obras paralizadas porque no hay recursos. No es que el presidente no las quiere continuar. Es lo que está intentando solucionar el gobierno saliente, porque sus propios gobernadores le pidieron”. E indicó que cuando el presidente electo asuma “veremos nuestra solución. Todos estamos conscientes de la falta de recursos”.