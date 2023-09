“No me digas que estuve con este Gobierno porque nunca estuve”, aseguró Mariotto. Mientras que Moreno le retrucó: “Seguís acompañando a un Gobierno que fracasó”.

Mariotto y Moreno casi se trompean al aire: "No me digas que estuve con este gobierno"

“¿A quién acompaño? No te acompañé a vos y la locura que iniciaste. Yo no estoy con este Gobierno ”, se defendió el exvicegobernador. “Pero los vas a votar”, redobló la apuesta Moreno. “Y qué querés que haga? ¿Qué vote a Milei como vas a hacer vos?”, lo cruzó Mariotto.

“Yo no voy a votar a Milei no me grités”, respondió Moreno. “Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar”, se enfureció Mariotto.