Habló la enfermera acusada de la muerte de cinco bebés en Córdoba: qué dijo

“ Las muertes de los bebés existieron. No lo voy a negar. No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa ”, aseguró Agüero en su declaración sin registrar ninguna inflexión su voz. Los padres y familiares de los bebés muertos no pueden seguir esta etapa del juicio en la que hablan los imputados porque ellos son testigos. No estuvieron en el tribunal en esta jornada.

image.png La angustia de la familia de uno de los fallecidos Foto: Sebastián Salguero, La Nación

El llanto desconsolado de la enfermera en la primera jornada del juicio

La declaración de Agüero duró 45 minutos y, a diferencia de la jornada del lunes, donde la enfermera lloró al entrar a la sala. Pocos minutos antes del inicio del juicio la ex enfermera del Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba comenzó a llorar desconsoladamente.

La enfermera llegó unos minutos antes de las 10, se sentó frente a los jueces Patricia Soria, Laura Huberman y José Cesano, y cuando los magistrados le permitieron pasar a las cámaras de televisión, se quebró y rompió en llanto.

Embed

Durante la segunda jornada, este martes, Agüero hizo comentarios sobre la prensa y la forma en que se la trata. “A mí cuando me detuvieron fue impresionante como la parte mediática era señalarme, señalarme, tirarme a mí sin pensar en el riesgo que corría yo en un contexto de encierro como mi familia. Eso fue también lo que me llevó ayer a tener el ataque de pánico, porque tengo contexto escaso con el exterior. Fue muy impactante, muy shockeante para mí que los periodistas estuvieran por todos lados sacando fotos. Pensé que iba a ser más fácil, que estaba lista para el juicio, pero no fue así. Hoy estoy mucho más tranquila”.

Y siguió: “Gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto. No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar, lo peleé muchísimo”.

“Quiero que quede bien en claro que no entiendo en qué cabeza cabe que una persona sana, sin enfermedad psiquiátrica, los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial”, se explayó. De manera directa nunca en esta jornada habló de inocencia, sí lo hizo de forma indirecta al indicar que le adjudican las muertes e intentos de homicidios.