Hernán Lacunza cruzó a Grabois por las cifras de pobreza

Embed Hola @JuanGrabois Nadie puede estar orgulloso de los últimos 20 años de pobreza. Pero forzar los datos no ayuda a entender y buscar soluciones:

— Hernán Lacunza (@hernanlacunza) February 20, 2024

En respuesta a estas declaraciones, Lacunza argumentó: "Uno, no se sabe bien cuánto aumentó la pobreza entre 2015 y 2019, porque Indec en 2015 mentía que era 4%. La mejor estimación (IPC CABA, microdata EPH y encuesta gasto hogares) aproxima 30,2% en 2015. Terminó 35,5% en 2019. O sea, maso +5%, no +10%". Además, señaló que "Dos, sí se sabe que aumentó 5% hasta primer semestre 2023, pero a fines de marzo Indec publicará que habría rondado 43% a fin 2023 (maso +8%, no +5%)".